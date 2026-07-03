Mimoriadne tragická nehoda: Autobus sa zrútil do hlbokej rokliny! Hlásia najmenej 40 mŕtvych

KVÉTA - Najmenej 40 ľudí zahynulo a ďalších osem utrpelo zranenia pri nehode autobusu, ktorý sa dnes v Balúčistane na juhozápade Pakistanu zrútil do rokliny. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovali tlačové agentúry.
Autobus bol preplnený a išiel neprimeranou rýchlosťou, uviedla agentúra AP. Vozidlo smerovalo z hlavného mesta provincie Kvéta do pakistanskej metropoly Islamabad, keď sa zrútilo do rokliny v oblasti Dhana Sar v odľahlom regióne neďaleko hranice medzi provinciami Balúčistan a Chajbar Paštúnchwá.
Podľa hovorcu balúčinskej vlády Šahída Rinda boli v autobuse nielen jeho pôvodní cestujúci, ale tiež pasažieri z iného autobusu, ktorý sa cestou porúchal. Preto bolo vozidlo značne preťažené.
Dopravné nehody sú v Pakistane pomerne bežné kvôli zlému stavu ciest, nedostatočnému presadzovaniu dopravných predpisov a riskantnému riadeniu, najmä v horských oblastiach.