V prípade smrti miliardára Kellnera padol VERDIKT: Fatálne oneskorenie záchrannej akcie! Na pomoc čakali hodiny

ANCHORAGE/PRAHA - Porota na Aljaške jednomyseľne rozhodla, že k smrti českého miliardára Petra Kellnera prispelo aj fatálne oneskorenie záchrannej akcie zo strany spoločnosti Tordrillo Mountain Lodge. Firma podľa verdiktu včas nenasadila záložné vrtuľníky ani neaktivovala svoj núdzový plán. Celkovú škodu porota vyčíslila na 7,483 milióna dolárov. Pre ČTK to uviedol právny zástupca Kellnerovcov František Honsa z advokátskej kancelárie BBH. Tragická nehoda vrtuľníka, pri ktorej zahynul Kellner a ďalší štyria ľudia, sa stala v marci 2021.
Celková suma zahŕňa 1,2 milióna dolárov ako odškodné za prežité utrpenie a 6,283 milióna dolárov za finančné straty, ktoré vznikli pozostalým. Porota podľa Honsu dospela k jednoznačnému záveru, že spoločnosti Tordrillo Mountain Lodge, Soloy Helicopters a Third Edge Heli zanedbali svoje povinnosti.
Významný podiel na nehode mala spoločnosť Soloy Helicopters, ktorá nesie plnú zodpovednosť za zlyhanie pilota. S Kellnerovými pozostalými sa mimosúdne vyrovnala už začiatkom tohto roka.
Kellner bol po páde ešte nažive
„Veríme, že pozornosť, ktorú tento prípad vyvolal, prinúti celé odvetvie heliskiingu prehodnotiť bezpečnostné plány, aby už žiadna rodina nemusela zažiť podobnú tragédiu,“ reagovala rodina Kellnerovcov na verdikt. Žaloba podaná v jej mene sa opierala o zistenie, že vrtuľník zostal po náraze do horského hrebeňa niekoľko hodín bez povšimnutia prevádzkovateľov heliskiingovej výpravy.
Záchranný tím dorazil na miesto nešťastia až takmer po šiestich hodinách. Podľa výpovede jediného preživšieho, českého snowboardistu Davida Horvátha, bol Kellner po páde vrtuľníka preukázateľne nažive a komunikoval. Zraneniam však podľahol ešte pred príchodom pomoci. Podľa žaloby k tomu prispela nečinnosť zodpovedných spoločností.
Verdikt potvrdil reťazec zlyhaní
Súdny verdikt podľa Honsu jednoznačne potvrdil reťazec zlyhaní troch kľúčových subjektov. Išlo o Tordrillo Mountain Lodge ako poskytovateľa ubytovania a heliskiingu, Soloy Helicopters ako prevádzkovateľa vrtuľníka a Third Edge Heli ako sprievodcovskú spoločnosť.
Soloy Helicopters prijala zodpovednosť za pilota a s Kellnerovými pozostalými sa dohodla mimosúdne. Tordrillo Mountain Lodge však musela čeliť súdnemu konaniu. Spoločnosť Third Edge Heli, ktorá patrila horskému sprievodcovi Gregovi Harmsovi, zanikla krátko po nehode bez právneho nástupcu. Harms pri havárii takisto zahynul.
Pri nehode zahynulo päť ľudí
Podnikateľ a finančník Petr Kellner tragicky zomrel vo veku 56 rokov. Spolu s ním zahynuli tréner snoubordingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a horskí sprievodcovia Gregory Harms a Sean McManamy.
Vyšetrovanie neodhalilo technickú poruchu vrtuľníka. Za nehodou bola podľa záverov súhra nešťastných okolností, počasia a podmienok pri pristávaní. Kellner bol s výrazným náskokom najbohatším Čechom. Časopis Forbes ho od marca 2006 zaraďoval do svetového rebríčka miliardárov.