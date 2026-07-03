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Ďurinda spomína na dvorného textára Sarvaša: Po nadšení prišlo vytriezvenie, ale… Nevzdal to!

Martin Sarvaš a Maťo Ďurinda Zobraziť galériu (17)
Martin Sarvaš a Maťo Ďurinda (Zdroj: FB/Pavel Kapusta)
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BRATISLAVA - Smrť Martina Sarvaša zasiahla Slovensko ako blesk z jasného neba! Rebelovi s perom v ruke bola len minulý rok venovaná jedna časť reláce Textári, v ktorej prehovoril o spolupráci s Maťom Ďurindom. Ten priznal, že naňho tlačil a texty mu dával prepisovať...

„Dnes mi túto šokujúcu a veľmi smutnú správu zavolala Martinova dcéra Andrejka, že nás navždy opustil priateľ Martin Sarvaš, včera 1.7.2026 o 23.hodine. Česť jeho pamiatke! Ďakujem Servovi za krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili aj za všetky krásne texty, ktoré urobil pre Tublatanku! Maťo,“ tieto slová zverejnil Maťo Ďurinca na sociálnej sieti po tom, čo sa dozvedel zdrvujúcu správu o nečakanej smrti kolegu a priateľa.

Bol to totiž práve Martin, kto sa podpísal pod úspech skupiny Tublatanka. Bol totiž jej dvorným textárom a prvým manažérom tejto legendárnej rockovej skupiny. Napísal texty pre jej najväčšie hity, vrátane skladieb ako Pravda víťazí, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska, drž ma nad vodou či Vo veľkej škole dní a kapelu sprevádzal v časoch jej najväčšej slávy. Dokument STVR Textári priblížil divákom nielen Sarvašove začiatky, keď ako mladý chalan s rebelskou dušou vstúpil do sveta hudby, ale aj jeho cestu cez turbulentné obdobie 80. rokov, keď sa texty museli skrývať za metafory, aby prešli cenzúrou. Ako sám hovorí: „Museli sme byť takí provokatívni, aby sme neboli provokatívni.“ Sarvašova cesta je plná irónie, vzdoru a nečakaných zvratov. „Som dieťa plameňov, cestu vám osvetlím,“ spieva sa v jednej z jeho piesní.

Málokto však tušil, že Martin musel pri spolupráci s Ďurindom vydržať dosť veľa! Sarvaš v relácii Textári priznal, že práca s lídrom kapely Tublatanka, Maťom Ďurindom, bola extrémne náročná. Podľa jeho slov ho spevák drezúroval pri každom jednom slove piesne, čo si vyžadovalo neuveriteľnú dávku trpezlivosti. „Zo začiatku to bolo pre mňa také nadšenie. A potom prišlo vytriezvenie v zmysle toho, že aký je Maťo náročný hudobný partner. Bolo to veľmi zložité, pretože sa v textoch brúsilo každé slovo,“ prekvapil svojim priznaním Sarvaš.

Každý riadok, každý verš musel byť dokonalý a aj sám Ďurinda priznáva, že dával textárovi občas poriadne zabrať. „Sedel tam so mnou a navrhoval mi, že toto by sa mohlo zakončiť tak a ja mu hovorím, no ešte vymysli niečo, ešte trochu lepšie. A on bol ochotný. Za chvíľu mi dal iný návrh, hovorím mu, je to lepšie, ale skús ešte niečo lepšie,“ spomínal v relácii Ďurinda.

Aj keď medzi nimi občas vzniklo tvorivé trenie či napätie, obom išlo o spoločnú vec – vytvoriť niečo silné a nezabudnuteľné. A to sa im aj podarilo! Napriek všetkým výzvam a Ďurindovej nástojčivosti… „Martin sa neurazil, chvíľu sa poprechádzal, porozmýšľal, keď tam bola posteľ nablízku, rád si ľahol, vystrel sa, otočil sa na bok a zase porozmýšľal, zobral papier a po ležiačky textoval,“ dodal obľúbený rocker, ktorý napísal refrén k piesni Pravda víťazí a podal ho Martinovi so slovami – dokonči to. Martin napísal komplet pieseň a čo myslíte, čí refrén znie v definitívnej verzii piesne?

Textár Sarvaš naložil Ďurindovi z Tublatanky: Práca s ním bola drezúra a nočná mora! (Zdroj: STVR)

Viac o téme: Maťo ĎurindaMartin SarvašTextári
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