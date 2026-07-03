BRATISLAVA - Kristína Malachovská verí, že tentokrát to vyjde! Zaláskovaná do Jakuba začína nový život.
„Chceli sme to malé, v tichosti, s rodinou a na našom obľúbenom mieste🤍 Snáď to všetci chápete🙏🏻Aj keď nám to bulvár skoro prekazil, teraz už môžeme povedať že sa nám všetko podarilo ako sme chceli🙌🏼 Manžel môj ďakujem ti za trpezlivosť a pochopenie🤍,“ napísala konečne Kristína Malachovská na sociálnej sieti a pridala zopár fotiek.
My sme sa však ešte dva dni pred svadbou pýtali, v čom ju Jakub opantal a prečo je pre ňu výnimočný. „Je perfektný... spoľahalivý, zodpovedný, empatický, milujúci človek... číta mi myšlienky,“ nadchýnala sa Kristína. A dodala aj slová o tom, aký spoločný projket chystajú... a bude do konca júla.
Svadbu už teda majú za sebou, dokonca aj dovolenku v Grécku. Leto ich čaká teda v plnom pracovnom nasadení v Bratislave, ale jeseň - to už bude niečo iné...
Prvé fotky zo svadby! Kristína Malachovská je v tom až po uši: Pre toto ho milujem! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)