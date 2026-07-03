Taylor Swift sa už vydala: Tajná svadba v kruhu blízkych!

NEW YORK – Americká popová hviezda Taylor Swift a hráč amerického futbalu Travis Kelce oficiálne uzavreli manželstvo ešte pred svadobnými oslavami v Madison Square Garden, ktoré majú vyvrcholiť dnes večer amerického času, teda v sobotu nadránom SELČ. O ich sobáši informoval web denníka New York Post (NYP) s odvolaním sa na viacero zdrojov. Americké médiá uviedli, že pár oslávi svadbu dnes s tisíckou hostí. Už vo štvrtok však zorganizoval komornejšie podujatie pre približne sto ľudí.
Speváčka, ktorá sa tento rok vo veku 36 rokov stala najmladšou ženou uvedenou do Siene slávy skladateľov, a rovnako starý trojnásobný víťaz Super Bowlu sa zasnúbili vlani v auguste. Svadobný sľub si podľa NYT povedali v súkromí pred niekoľkými svedkami.
Počas príprav na svadobné oslavy tento týždeň pár podľa svojho vyhlásenia venoval 26 miliónov dolárov, v prepočte približne 550 miliónov korún, rôznym charitatívnym organizáciám z New Yorku aj ďalších oblastí. Veľká svadobná oslava, ktorú očakávajú médiá aj fanúšikovia, sa podľa agentúry AP začne dnes o 17.00 h miestneho času, teda o 23.00 h SELČ.
Medzi hosťami by sa mali objaviť celebrity ako spevák Ed Sheeran, speváčka Selena Gomez, herečka Emma Stone či modelka Gigi Hadid, píše agentúra Reuters.