Veľký prehľad zo zasadnutia vlády: Tieto zmeny odobrili ministri

BRATISLAVA - Vláda na svojom stredajšom zasadnutí odsúhlasila Dohodu o posilnenom partnerstve a posilnenej spolupráci medzi Európskou úniou (EÚ) a jej členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej. Vnútroštátny schvaľovací proces zavŕši po súhlase Národnej rady SR podpis prezidenta.
„Zmluva vymedzuje spoluprácu v oblasti zdravia, životného prostredia a zmeny klímy, energetiky, daní, vzdelávania a kultúry, práce, zamestnanosti a sociálnych vecí, vedy, technológií a dopravy, ako aj v oblasti právnej spolupráce, právneho štátu, boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a korupcii. Obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa obchodu a regulačného rámca pre hospodárske subjekty EÚ,“ vysvetlilo v predkladacej správe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Zmluva má nahradiť Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej z 90. rokov.
SR otvorí tému telesných trestov detí, v hre je ich úplný zákaz v zákone
Slovensko prehodnotí legislatívu v oblasti telesných trestov detí, čím otvorí možnosť doplniť ich jednoznačný zákaz do právneho poriadku. Je to jedna z úloh v akčnom pláne, ktorý vychádza z národnej stratégie na ochranu detí pred násilím na roky 2027 až 2029. Plán, ktorý v stredu schválila vláda, obsahuje aj zámer preložiť vybrané zákony do detskej reči alebo vybudovanie domov komplexnej pomoci pre detské obete a detských páchateľov.
„Zlepšenie ochrany detí pred domácim násilím si vyžaduje jednoznačný a explicitný zákaz telesných trestov v právnom poriadku. Štát má jasne a zrozumiteľne deklarovať, že akákoľvek forma násilia voči deťom je neprípustná - bez výnimiek a bez ohľadu na intenzitu či
deklarovaný ,výchovný‘ zámer,“ vysvetlilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré akčný plán predložilo.
S návrhom úlohy prišila v rámci medzirezortného pripomienkového konania komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá zároveň upozornila na zvýšený výskyt tohto „výchovného prostriedku“ u detí so zdravotným postihnutím. „Je nelogické a hodnotovo neudržateľné tvrdiť, že určitá intenzita násilia môže byť akceptovateľná, špeciálne vo vzťahu k deťom z dôvodu ich zraniteľnosti a odkázanosti, ak zároveň deklarujeme nulovú toleranciu voči násiliu v spoločnosti,“ uviedla komisárka v pripomienke.
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Činnosť domov komplexnej pomoci pre detské obete a detských páchateľov by podľa akčného plánu mohla byť spustená v roku 2029. Úloha zahŕňa tiež zefektívnenie fungovania špeciálnych výsluchových miestností pre deti. Ďalšou z úloh akčného plánu je preklad troch kľúčových zákonov do „detskej reči“ s cieľom zlepšiť postavenie detí pred orgánmi činnými v trestnom konaní. V roku 2027 má ísť o Trestný zákon, v roku 2028 Trestný poriadok a v roku 2029 zákon o obetiach trestných činov.
Vláda schválila akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie, zahrňuje 38 úloh
Vládny kabinet na svojom stredajšom zasadnutí schválil Akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2026 - 2028. Obsahuje 15 záväzkov zahrňujúcich 38 úloh týkajúcich sa napríklad dobrovoľných záchranných zložiek, strategického plánovania či vzdelávania o otvorených dátach na vysokých školách. Vyplýva to zo zverejneného materiálu.
„Hlavnými cieľmi akčného plánu sú posilnenie princípov otvoreného vládnutia prostredníctvom podpory a rozvoja dobrovoľníctva, rozvoja vzdelávania v oblasti otvoreného vládnutia, zlepšenia zapájania neštátnych aktérov do tvorby verejných politík a zefektívnenia používania otvorených dát,“ uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré ho na rokovanie vlády predložilo. „Akčný plán má nadrezortný prierezový charakter - ukladá úlohy jednotlivým ministrom a predstaviteľom verejnej správy,“ dodal predkladateľ.
Pri tvorbe plánu boli podľa rezortu zastúpení predstavitelia štátnej správy, územnej samosprávy a občianskej spoločnosti vrátane akademického sektora. „Znenie materiálu možno považovať za konsenzuálny výsledok formovaný širokým okruhom zainteresovaných skupín,“ tvrdí rezort. Materiál nadväzuje na Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026, ktorý schválila vláda v septembri 2023.
Akčný plán stratégie k riadeniu azylu a migrácie stojí na troch pilieroch
Akčný plán konkretizujúci Národnú stratégiu SR k riadeniu azylu a migrácie je koncipovaný ako integrovaný a komplexný rámec založený na troch vzájomne sa dopĺňajúcich pilieroch - bezpečnosť a kontrola hraníc, podpora legálnej migrácie a integrácie a medzinárodná ochrana. Vyplýva to z návrhu akčného plánu opatrení a úloh do roku 2030, ktorý v stredu schválila vláda.
Piliere akčného plánu sú ďalej rozpracované do tematických celkov so stanovenými desiatimi strategickými cieľmi a indikátormi, ktoré budú napĺňané prostredníctvom konkrétnych opatrení. Na príprave sa podieľala aj Medzinárodná organizácia pre migráciu a ďalšie slovenské ministerstvá aj úrady. „Akčný plán systematicky rozpracúva strategické ciele národnej stratégie do tematických oblastí a obsahuje súbor opatrení doplnených o určenie zodpovednosti, časový rámec ich realizácie a indikátory plnenia,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.
Dokument identifikoval desať cieľov. Medzi nimi je okrem iného kontrola vonkajších hraníc a boj proti nelegálnej migrácii, efektívny návratový mechanizmus a readmisná spolupráca, pripravenosť a plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí, riadenie migrácie, či komunikácia o azyle a migrácii. K daným cieľom sú priradené úlohy na ich dosiahnutie.
Ministerstvo v materiáli neopomenulo ani riziká, ktorým je realizácia akčného plánu vystavená. Sú medzi nimi legislatívne i inštitucionálne riziká. Uvedomuje si aj finančné riziká. „Realizáciu plánovaných opatrení akčného plánu môže ohroziť nedostatok financovania. Toto riziko vyplýva z kombinácie viacerých faktorov, ako sú neistota dostupných zdrojov zo štátneho rozpočtu, respektíve z vlastných existujúcich zdrojov financovania jednotlivých rezortov a inštitúcií. Ďalším faktorom je potreba spolufinancovania z externých zdrojov, ako sú napríklad fondy EÚ, kde sa riziko zvyšuje možnými zmenami v programovaní, prioritách alebo štruktúre programov poskytujúcich financie,“ uviedol rezort vnútra v materiáli.
Jednou zo schválených úloh, ktoré dostal v rámci uznesenia kabinetu minister vnútra, je do konca novembra v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministrom financií vypracovať a na rokovanie vlády predložiť Národnú stratégiu európskeho integrovaného riadenia hraníc na roky 2027 - 2030 v súlade s akčným plánom.
MZ mení najvyššie prípustné expozičné limity pre olovo a diizokyanáty
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR mení najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pre olovo a diizokyanáty v pracovnom ovzduší. Zároveň sprísňuje NPEL prachu z azbestu. Reaguje tak na európske smernice. Vyplýva to z troch nariadení vlády z dielne rezortu, ktoré schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí.
Olovo a jeho anorganické zlúčeniny môžu byť príčinou nepriaznivých účinkov na pohlavné funkcie a plodnosť dospelých mužov a žien, ako aj na vývoj plodu. „Z dôvodu vážnych a nezvratných účinkov na zdravie zamestnancov sa pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny sprísňuje NPEL v pracovnom ovzduší,“ doplnil rezort. Zároveň chce znížiť povolené množstvo olova, ktoré môžu mať zamestnanci v krvi, ak pracujú v prostredí, kde s ním prichádzajú do kontaktu.
Diizokyanáty a zmesi s obsahom diizokyanátov sú klasifikované ako kožný senzibilizátor a respiračný senzibilizátor. Expozícia zamestnancov spôsobuje ochorenia dýchacích ciest a kožné ochorenia. „Z dôvodov vážnych a nezvratných účinkov na zdravie zamestnancov smernica (EÚ) 2024/869 zavádza pre všetky diizokyanáty priemerný NPEL v pracovnom ovzduší pre osemhodinovú expozíciu vrátane krátkodobej NPEL,“ priblížil rezort. Dodal, že zároveň sa zavádza prechodné obdobie do 31. decembra 2028, počas ktorého sa bude uplatňovať menej prísny NPEL v pracovnom ovzduší.
Azbest je klasifikovaný ako karcinogén kategórie 1A (dokázaný karcinogén pre ľudí) a má bezprahový účinok. „Účelom návrhu nariadenia vlády je zlepšiť ochranu zdravia zamestnancov pri práci s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest tým, že sa v súlade so smernicou (EÚ) 2023/2668 dopĺňajú opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov vrátane revidovaných prísnejších najvyššie prípustných expozičných limitov prachu z azbestu v pracovnom ovzduší,“ uviedol rezort. Doplnil, že návrh definuje aj náležitosti posudku o riziku, upresňuje ochranné opatrenia na obmedzenie prachu obsahujúceho azbest a stanovuje požiadavky na odbornú prípravu a pravidelnú aktualizačnú odbornú prípravu zamestnancov. Ďalej upravuje požiadavky na meranie koncentrácie azbestu v pracovnom ovzduší, zdravotný dohľad u zamestnancov a vedenie príslušnej evidencie zamestnávateľom.
Modernizáciu trate na Liptove rozšíria o objekty pre novú vlakovú stanicu
Územie pripravovanej modernizácie železničného traťového úseku Liptovský Hrádok - Paludza (Liptovský Mikuláš) rozšíria pre realizáciu stavebných objektov zabezpečujúcich obslužnosť novej železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. O zmenu osvedčenia strategickej investície na uvedený projekt z tohto dôvodu požiadali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako investor. Návrh v stredu schválila vláda, na rokovanie ho predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Navrhované úpravy zahŕňajú výstavbu nových prístupových komunikácií, chodníkov, cyklistických prepojení a súvisiaceho technického a technologického vybavenia. Tieto stavebno-technické prvky zlepšia obslužnosť novej železničnej stanice zo strany mesta Liptovský Mikuláš a okolitých obcí a zvýšia jej využiteľnosť,“ uviedlo v materiáli Ministerstvo dopravy (MD) SR.
To vydalo osvedčenie o strategickej investícii pre modernizáciu úseku na Liptove 23. júla 2024 na základe uznesenia vlády z 10. júla 2024. Predmetné stavebné objekty sú súčasťou aktualizovanej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, spracovanej na základe záverov z posudzovania vplyvov na životné prostredie a aktuálnych požiadaviek na dopravnú obslužnosť.
„Okrem uvedeného rozšírenia územia sa rozsah investície mení aj v ďalších úsekoch trate, a to najmä v dôsledku spresnenia technického riešenia stavby, úprav trasovania inžinierskych
sietí, doplnenia ochranných pásiem, optimalizácie dopravného a stavebno-technického riešenia, ako aj zapracovania požiadaviek dotknutých správcov infraštruktúry,“ dodalo MD. Ide o lokálne úpravy zväčšením alebo zmenšením záberov územia investície. Významná časť úprav sa týka pozemkov vo vlastníctve SR v správe ŽSR.
Modernizácia úseku Liptovský Hrádok - Paludza (Liptovský Mikuláš) v dĺžke vyše 20 kilometrov zahŕňa prestavbu existujúcej železničnej trate vrátane jej preložiek. V pláne je zrušenie úrovňových križovaní a ich náhrada mimoúrovňovými riešeniami (nadjazdmi, podchodmi), výstavba železničných mostov, protihlukových stien a ďalších stavebno-technických prvkov. Návrh modernizácie úseku súčasne zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 kilometrov za hodinu s parametrami do 200 kilometrov za hodinu.
Projekt je 5. etapou modernizácie železničnej trate Žilina - Košice v úseku Liptovský Mikuláš - Poprad–Tatry. ŽSR obstarávajú zhotoviteľa modernizácie úseku Liptovský Hrádok - Paludza (Liptovský Mikuláš) od januára 2025. Po vyhodnotení ponúk 18. mája 2026 určili za úspešného uchádzača Združenie TSS-HT Železnica Liptov zložené zo spoločností TSS Grade (vedúci člen) a Hochtief SK. Spomedzi troch uchádzačov predložili najnižšiu ponuku vo výške zhruba 534,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ŽSR informovali o výsledku vyhodnotenia ponúk v informačnom systéme Josephine, prostredníctvom ktorého zabezpečujú verejné obstarávanie.
Oproti pôvodnej predpokladanej hodnote stavebných prác za vyše 862 miliónov eur bez DPH je predložená najnižšia cena bez DPH nižšia takmer o 328 miliónov eur alebo o 38 %. ŽSR pri vyhlásení súťaže plánovali trvanie prác na 1644 dní, teda 4,5 roka. Investíciu by chceli financovať plne alebo čiastočne zo zdrojov Európskej únie.
Vláda schválila zníženie finančných aktív pre nevymožiteľnosť pohľadávok štátu
Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh Ministerstva financií (MF) SR na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu a práv z cenných papierov. Uložila ministrovi financií znížiť štátne finančné aktíva do 31. augusta 2026.
Predmetom predkladaného materiálu sú podľa MF pohľadávky Slovenskej republiky voči právnickým osobám, ktoré vznikli z titulu realizovaných štátnych záruk alebo poskytnutých návratných finančných výpomocí či v súvislosti s deblokovaním pohľadávok voči zahraničiu alebo vznikli z barterových obchodov s Čínou a práva z cenných papierov.
Vo všetkých prípadoch ide podľa MF o pohľadávky po lehote splatnosti a väčšina príslušných právnických osôb, voči ktorým sú tieto pohľadávky vedené, je vymazaná z obchodného registra. „To znamená, že vymáhanie predmetných pohľadávok je nereálne a v prípade existujúcich právnických osôb už boli vyčerpané možnosti ich efektívneho vymáhania,“ zdôraznil rezort financií. MF dodalo, že vzhľadom na uvedené dôvody nemožnosti vymôcť predmetné pohľadávky, by bola ich ďalšia správa neefektívna a neboli by splnené požiadavky na účtovnú evidenciu pohľadávok ako o aktívach, ktoré sú výsledkom minulých udalostí.
Na zabezpečenie októbrových volieb je vyčlenených takmer 23,2 milióna eur
Na zabezpečenie prípravy a vykonania októbrových samosprávnych volieb vyčlenili takmer 23,2 milióna eur. Vyplýva to z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2026, ktorý v stredu schválila vláda.
V rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra (MV) SR sú na voľby alokované prostriedky vo výške 20.094.250 eur a v rozpočtovej kapitole Štatistického úradu (ŠÚ) SR vo výške 3.080.560 eur. „Prostriedky MV budú použité na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom volebných komisií, rovnako na zabezpečenie činnosti komisií, vybavenie, prevádzku i nevyhnutné úpravy volebných miestností a tiež na ich elektronické komunikačné spojenie,“ informovalo MV. Dodalo, že prostriedky pokryjú i náklady na úhradu tlače hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb. Finančné prostriedky určené pre ŠÚ SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Termín volieb vyhlásil v utorok 23. júna predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Voliči si budú v jeden deň vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev.
SR vykazuje vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti, výzvou bude nový blok
Slovensko vykazuje vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti, pričom hlavnou výzvou do budúcna zostáva udržanie tohto štandardu pri dostavbe štvrtého bloku v Mochovciach. Vyplýva to zo správy o 10. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie. Zasadnutie sa konalo 13. až 24. apríla vo Viedni.
Medzinárodné spoločenstvo v rámci hodnotenia Slovenska identifikovalo dve oblasti takzvaného dobrého výkonu s pozitívnymi výsledkami. Prvou je prenos skúseností z výstavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce do zvýšenia bezpečnosti už prevádzkovaných blokov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Druhou oceňovanou oblasťou je vysoký počet absolvovaných medzinárodných misií v uplynulých rokoch.
Na zasadnutí sa zmluvné strany dohodli aj na témach, ktorým sa majú venovať v národných správach v roku 2028. Ide napríklad o ľudské zdroje, extrémne počasie, vplyv umelej inteligencie, havarijnú pripravenosť a zabezpečenie spoľahlivých dodávateľských reťazcov.
Nový partner nájomného bývania bude podielový fond Tatra Asset Management
Novým investičným partnerom v štátom podporovanom nájomnom bývaní bude podielový fond správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management - Fond nájomného bývania. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) s ním podpíše investičnú zmluvu. Návrh na uzavretie investičnej zmluvy s uvedeným podielovým fondom v stredu schválila vláda, na rokovanie ho predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Návrh pripravila štátna agentúra podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania s tým, že navrhovaný partner splnil všetky kritéria výberu investičných partnerov. Splnenie kritérií nadobudnutia postavenia investičného partnera agentúra vyhodnotila v máji na základe žiadosti a predložených dokladov.
Podľa návrhu investičnej zmluvy má nový partner záujem o realizáciu projektov nájomného bývania cez svojich prenajímateľov, ktorí budú založení na Slovensku. V dlhodobom horizonte má ambíciu postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku spolu minimálne 1000 bytov. Partner má zabezpečiť, aby jeho čisté aktíva po dosiahnutí ich minimálnej hodnoty neklesli pod 50 miliónov eur.
AŠPNB podpísala investičné zmluvy doposiaľ s piatimi partnermi - Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living SICAV, BWSG, Hestia SICAV a realitný fond správcovskej spoločnosti 365.invest. Dlhodobým zámerom agentúry je prostredníctvom partnerov zabezpečiť výstavbu alebo odkúpenie 100.000 nájomných bytov na Slovensku.
Podmienky územného plánovania sa zmenia pre vydávanie záväzných stanovísk
Reformu územného plánovania, účinnú od 1. apríla 2024, po viacerých úpravách od 1. apríla 2025 pre účinnosť nového stavebného zákona čakajú ďalšie zmeny. Návrh novely zákona o územnom plánovaní, ktorý v stredu schválila vláda na návrh Ministerstva dopravy (MD) SR, súvisí so skúsenosťami pri vydávaní záväzných stanovísk. Upravuje aj rozbehnuté procesy územného plánovania. Zmeny by po schválení mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
„Cieľom návrhu je upresniť a precizovať právnu úpravu tak, aby vytvárala jasný rámec pre úpravu vo vykonávacích predpisoch na základe splnomocňovacích ustanovení. Precizuje sa územie určené územnoplánovacou dokumentáciou na zastavania, ktoré je stavebným pozemkom v zmysle stavebného zákona,“ uviedlo v predkladacej správe k novele MD. Úprava postupu pri vydávaní záväzného stanoviska reaguje na nevydávanie záväzného stanoviska pre neúplnú žiadosť.
Ministerstvo navrhuje vytvoriť regulačný rámec pre aplikáciu územnoplánovacích zmlúv ako jedného z inštitútov územného plánovania, na základe ktorých budú môcť orgány územného plánovania navrhovať využitie území, ktoré inak pre vysoké investičné náklady ostávajú nevyužívané. Nové má byť aj konanie o vymedzení zastavaného územia obce. „V tomto konaní budú môcť obce, ktoré nemajú schválený územný plán, rozhodnúť o novej hranici zastavaného územia obce, ktorým zohľadnia objektívny stav ku dňu rozhodnutia podľa zákonom ustanovených pravidiel. Odstráni sa tým deformácia v právnom poriadku, ktorá vznikala dlhé roky z dôvodu, že nebol zladený proces zápisu v katastri s procesmi územného plánovania, respektíve výstavby,“ priblížilo MD.
Novela územného plánovania mení a dopĺňa aj zákony o pozemných komunikáciách (cestný zákon), hlavnom meste SR Bratislave, autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, správnych poplatkoch, vodách a priestupkoch (vodný zákon), dráhach, ochrane pred povodňami, vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim aj o miestnom poplatku za rozvoj.
Návrh nadväzuje na novelu stavebného zákona. Obidva zákony spolu úzko súvisia. „Pre zefektívnenie a plynulý postup procesov územného plánovania je nutné, aby obidva právne predpisy nadobudli účinnosť v čím skoršom termíne a súčasne,“ dodalo MD. Novela stavebného zákona už v parlamente prešla prvým čítaním. Jej hlavná časť by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027, menšia časť už 1. novembra 2026.
Poskytovanie podpory v sektore včelárstva sa ustanoví nariadením
Vláda na svojej stredajšej schôdzi schválila návrh nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je implementácia zistení auditu Európskej komisie z roku 2025, ktoré sa týkali nedostatkov v ustanovených paušálnych sadzbách a definícii konečného prijímateľa podpory (včelára),“ priblížil v predkladacej správe agrorezort. Rovnako je podľa ministerstva pôdohospodárstva cieľom návrhu zefektívnenie a sprehľadnenie procesu administrácie podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, schválených žiadateľov a konečných prijímateľov podpory.
V návrhu nariadenia vlády sa podľa MPRV odstraňujú viaceré doterajšie podopatrenia, navrhuje sa zavedenie viacerých nových podopatrení a pri niektorých podopatreniach sa zvyšuje miera podpory. Implementuje sa tiež 6. modifikácia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre opatrenia v sektore včelárstva.
Vláda schválila katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav na rok 2027
Vláda na stredajšej schôdzi schválila návrh katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav na rok 2027. Na prerokovanie ho predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Zoznam 120 katastrálnych území, uvedený v prílohe návrhu, je podľa MPRV spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre začatie pozemkových úprav na rok 2027 s predpokladanou odhadovanou potrebou finančných prostriedkov na úrovni 69.218.939 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) hradenou zo štátneho rozpočtu.
„Je potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav päť až sedem rokov bude táto suma čerpaná postupne, vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav. Táto suma je vyššia, ako priemerné hodnoty uvádzané v materiáli, čo je ale logické vzhľadom na to, že jednak ide v poradí o ďalšie najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najprácnejšie katastrálne územia. Rovnako je potrebné uviesť, že priemerné ceny projektov pozemkových úprav pri vypracovaní materiálu vychádzali z obvyklých cien v roku 2019,“ doplnil v predkladacej správe k návrhu agrorezort.
MPRV dodalo, že úloha vypracovania zoznamu katastrálnych území s najväčšou naliehavosťou pre začatie pozemkových úprav vyplýva z uznesenia vlády z augusta 2019, ktorým bol schválený nelegislatívny materiál Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR počas 30 rokov.
Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby bude od 131 po 546 eur
Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2027 sa bude pohybovať podľa druhu zariadenia od 131 po 546 eur mesačne na jedno zriadené miesto. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda, pričom najnižšia suma sa týka denných stacionárov a najvyššia špecializovaných zariadení pri ambulantnej forme sociálnej služby.
„Predkladaný návrh nariadenia vlády ustanovuje výšku finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2027 tak, aby boli vytvorené právne podmienky na zabezpečenie udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb a ich dostupnosti pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v dôvodovej správe. Návrh nariadenia vlády zohľadňuje medziročný vývoj výdavkov sociálnych služieb a potrebu zabezpečenia stabilného financovania poskytovateľov sociálnych služieb.
Zariadenia podporovaného bývania dostanú 311 eur mesačne na miesto, zariadenia pre seniorov 332 eur, zariadenia opatrovateľskej služby 332 eur, rehabilitačné stredisko 449 eur pri pobytovej forme sociálnej služby a 395 eur mesačne na miesto pri ambulantnej forme sociálnej služby. Ešte vyššie príspevky dostanú domovy sociálnych služieb, a to v sume 449 eur mesačne na miesto pri pobytovej forme sociálnej služby a 395 eur mesačne na miesto pri ambulantnej forme sociálnej služby. Špecializované zariadenia pri pobytovej forme sociálnej služby majú mať príspevok v sume 521 eur mesačne na miesto a na domácu opatrovateľskú službu materiál ráta s príspevkom 4,6 eura na hodinu.
Návrh nariadenia podľa rezortu zohľadňuje medziročný vývoj oprávnených výdavkov poskytovateľov sociálnych služieb, rast cien energií, tovarov a služieb, rast prevádzkových nákladov poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj potrebu zabezpečenia stability systému sociálnych služieb. Návrh reflektuje potrebu zachovania dostupnosti sociálnych služieb najmä pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.
Vláda schválila návrh medzivládnej dohody s Alžírskom
Slovensko by malo spolu s Alžírskom založiť spoločnú medzivládnu komisiu pre hospodársku spoluprácu. Tá by mala identifikovať oblasti, o ktoré môže byť rozšírená spolupráca, a navrhovať opatrenia a odporúčania na ich realizáciu. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorý v stredu schválila vláda.
Komisia bude zasadať striedavo v oboch krajinách raz za dva roky alebo v prípade potreby na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Jej úlohou bude pripravovať návrhy na zdokonalenie spolupráce hospodárskych subjektov oboch štátov zmluvných strán; výmena informácií o hospodárskej situácii v oboch krajinách, o predpisoch a nariadeniach, hospodárskych programoch a ďalších informáciách spoločného záujmu. Tiež by mala identifikovať prekážky brániace hospodárskej spolupráci a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.
Na termínoch a programe zasadnutí komisie sa musia dohodnúť obe zmluvné strany. Hostiteľská zmluvná strana vyhotoví zápisnicu zo zasadnutia, ktorú na konci zasadnutia podpíšu vedúci oboch delegácií. V prípade potreby môžu byť k účasti prizvaní aj zástupcovia iných inštitúcií verejného alebo súkromného sektora.
Vláda zároveň na podpis dohody splnomocnila podpredsedníčku vlády a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) a ako alternáta ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) alebo štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR alebo štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo vedúceho zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Alžíri.
SAV dostane tento rok 1,7 milióna eur na prevádzku superpočítačov
Slovenská akadémia vied (SAV) získa tento rok 1,7 milióna eur na prevádzku a chod superpočítačov Devana a Perun. V roku 2027 by mala na tento účel dostať 1,9 milióna eur a v roku 2028 ďalšie dva milióny eur. Presun finančných prostriedkov z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) v stredu schválila vláda.
„Stabilné a systematické financovanie prevádzky národnej superpočítačovej infraštruktúry na pôde SAV, reprezentovanej systémami Devana a novým superpočítačom Perun, predstavuje podstatný krok pre ochranu a udržateľnosť verejných investícií a rozvoj výskumného inovačného ekosystému,“ vysvetlil ÚPPV v materiáli.
Obstaranie hardvéru Perun bolo pokryté zo zdrojov plánu obnovy, pričom tieto zdroje riešili výhradne investičné náklady. Aktuálne schválené prostriedky tak poslúžia na zabezpečenie prevádzkových nákladov, medzi ktoré patria najmä výdavky na energie, chladenie, licenčné poplatky či mzdy expertného personálu.
Vláda uvoľnila vyše 2,3 milióna eur na opatrenia počas mimoriadnych situácií
Vláda SR uvoľnila vyše 2.326.933 eur na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas 45 mimoriadnych situácií v územnej pôsobnosti viacerých okresných úradov. Rozhodla o tom na svojom stredajšom rokovaní. Riešilo sa sedem druhov mimoriadnych udalostí. Išlo o zosuv pôdy, požiar, snehovú kalamitu, dlhodobé sucho, hromadný prílev cudzincov na územie SR, haváriu a ohrozenie verejného zdravia druhého stupňa.
Uhradené tak budú výdavky súvisiace s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas mimoriadnych situácií v územnej pôsobnosti okresných úradov Banská Štiavnica, Brezno, Čadca, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Nová Baňa, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Žilina.
Rómsky splnomocnenec bude od roka 2027 predkladať správu až v septembri
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity bude od roka 2027 svoju výročnú správu o činnosti predkladať do konca septembra. Vyplýva to z návrhu zmeny štatútu splnomocnenca, ktorý upravuje súčasný marcový termín na predloženie výročnej správy. Úpravu schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí, jej rozhodnutím zároveň nadobudla účinnosť.
Úrad vlády SR v odôvodnení vysvetľuje, že zmenou sa zosúladí termín na predkladanie výročnej správy s termínom predkladania Monitorovacej správy plnenia akčných plánov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na rokovanie vlády. „Zosúladením termínov sa odstráni duplicitný zber podkladových dát a eliminuje sa aj administratívna záťaž pre dotknuté rezorty,“ dodáva ÚV.
MV bude koordinačným orgánom pre Fond solidarity EÚ a nástroj EU Facility
Ministerstvo vnútra (MV) SR bude národným koordinačným orgánom pre Fond solidarity Európskej únie a nástroj EU Facility na programové obdobie 2028 až 2034. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní. „Navrhovaný finančný nástroj EU Facility má umožniť Európskej únii pružne a efektívne financovať nové priority a reagovať na nepredvídané udalosti bez potreby zdĺhavých zmien rozpočtu,“ uviedol rezort. Finančný nástroj má zároveň slúžiť na podporu opatrení zameraných najmä na reakciu na prírodné katastrofy, posilňovanie solidarity medzi členskými štátmi, pripravenosť na krízy a budovanie odolnosti, ako aj na financovanie nových iniciatív Európskej únie podľa aktuálnych potrieb.
MV tvrdí, že jeho určenie za národný koordinačný orgán pre EU Facility nadväzuje na jeho zákonom ustanovenú pôsobnosť v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, integrovaného záchranného systému a ochrany kritickej infraštruktúry. Nadväzuje tiež na existujúce administratívne, odborné a koordinačné kapacity rezortu pri implementácii nástrojov Európskej únie zameraných na riešenie následkov mimoriadnych udalostí a posilňovanie odolnosti štátu.
Materiál zároveň vytvára rámec pre zabezpečenie včasnej prípravy SR na nové programové obdobie Európskej únie 2028 - 2034 vrátane prípravy strategických dokumentov, vytvorenia implementačných mechanizmov a zabezpečenia disponibilných finančných zdrojov určených na financovanie opatrení v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia a ochrany kritickej infraštruktúry.
Vláda schválila návrh na organizačné zabezpečenie osláv 82. výročia SNP
Vláda na svojom poslednom rokovaní vlády pred letnou prestávkou schválila návrh na organizačné zabezpečenie osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Uskutočniť sa majú 29. augusta v Banskej Bystrici. Hlavným organizátorom osláv je Ministerstvo obrany SR, spoluorganizátori budú Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. Podujatie sa má predbežne začať o 10.00 h pietnym aktom kladenia vencov, nasledovať majú príhovory a slávnostná vojenská prísaha. Pripravené budú aj statické ukážky a prezentačné stánky ministerstiev, sprievodný a kultúrny program.
Ako uvádza predkladateľ - Ministerstvo obrany SR, SNP je pre Slovákov sviatkom, „ktorým preukazujeme úctu základným hodnotám, na ktorých stojí moderná slovenská štátnosť, ako aj všetkým predkom, ktorí za tieto hodnoty bojovali a v mnohých prípadoch priniesli aj najväčšiu obeť - vlastný život“.
Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov
Vláda v stredu schválila zonácie štyroch národných parkov - Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií.
Vláda vzala na vedomie predĺženie rokovaní o prílohe k pandemickej dohode
Vláda na stredajšom rokovaní vzala na vedomie výsledky zo 79. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA), ktoré sa uskutočnilo v máji v Ženeve. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na ňom prijali rozhodnutie o predĺžení rokovaní o prílohe k pandemickej dohode o systéme zdieľania benefitov a prístupu k patogénom (PABS) o ďalší rok. Kabinet zároveň schválil postup SR pri rokovaniach. Sústreďovať sa bude na ochranu biologickej bezpečnosti, ochranu osobných údajov a právne záväzný režim zodpovednosti za škody.
Rokovania o prílohe PABS budú naďalej pokračovať v rámci zasadnutí Medzivládnej pracovnej skupiny (IGWG), pričom jej siedme zasadnutie je plánované v termíne od 6. do 17. júla. V prípade pozitívneho vývoja rokovaní bude možné zvolať mimoriadne zasadnutie WHA do konca roka 2026.
SR na májovom zasadnutí podporila rozhodnutie o pokračovaní rokovaní o prílohe k pandemickej dohode a zdôraznila, že v rámci pokračujúcich rokovaní sa bude sústreďovať na ochranu biologickej bezpečnosti, ochranu osobných údajov a právne záväzný režim zodpovednosti za škody. Predmetný postup SR bude uplatňovaný pri každom ďalšom zasadnutí IGWG, za predpokladu, že rámcové zameranie návrhu prílohy PABS ostane nezmenené.
„SR bude na rokovaniach IGWG postupovať v súlade s Ústavou SR, zásadou suverenity štátu a medzinárodnými záväzkami SR vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná. SR bude zároveň presadzovať, aby pripravovaná príloha PABS k pandemickej dohode bola formulovaná spôsobom zabezpečujúcim právnu istotu členských štátov, jasné vymedzenie práv a povinností jednotlivých aktérov systému prístupu k patogénom a zdieľania prínosov. SR bude zároveň zdôrazňovať potrebu zabezpečenia súladu návrhu prílohy PABS s existujúcimi záväzkami medzinárodného práva tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia miera biologickej ochrany a bezpečnosti,“ uvádza ministerstvo zdravotníctva v materiáli.
Slovensko bude zároveň poukazovať na to, že návrh pandemickej prílohy by mal obsahovať jasné určenie právnej zodpovednosti jednotlivých subjektov zapojených do systému PABS za prípadné porušenie pravidiel ochrany údajov alebo neoprávnené využitie genetických alebo biologických informácií a zároveň právne záväzný režim zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so zberom, prenosom, využívaním alebo komerčným zhodnocovaním patogénov a súvisiacich údajov.
Delegácie členských štátov WHO predĺžili rokovania o chýbajúcej kľúčovej časti pandemickej dohody - systéme PABS už v marci. Systém PABS má vytvoriť spravodlivý mechanizmus na zdieľanie vzoriek patogénov s pandemickým potenciálom a následné zdieľanie prínosov, ktoré z nich vyplývajú, ako sú vakcíny, testy a liečba. Cieľom rokovaní je dohoda na tom, ako bude systém fungovať v praxi. Prelomovú pandemickú dohodu o riešení budúcich zdravotných kríz prijali členské štáty WHO v máji 2025. Ide o výsledok viac ako troch rokov rokovaní vyvolaných pandémiou ochorenia COVID-19. Cieľom dohody je zabrániť tomu, aby budúce pandémie sprevádzala nekoordinovaná reakcia štátov, aká sa prejavila počas krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2.
Členom Dozornej rady Eximbanky SR sa stal Rastislav Chovanec
Novým členom Dozornej rady Exportno-importnej banky (Eximbanky) SR sa 1. júla stal Rastislav Chovanec. Na uvoľnenom poste nahradil Jaroslava Rybánskeho, ktorý sa vzdal funkcie. Návrh ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) na vymenovanie člena Dozornej rady Eximbanky v stredu schválila vláda. Zároveň vzala na vedomie vzdanie sa Rybánskeho funkcie člena v uvedenom orgáne.
Chovanec je od roku 2023 štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rovnakú funkciu zastával na Ministerstve hospodárstva SR v rokoch 2014 až 2020. Poradcom predsedu vlády SR pre investície, resp. zahraničné investície na Úrade vlády SR bol v rokoch 2012 až 2014 aj 2006 až 2010. Ako predseda dozornej rady spoločnosti SPP - Distribúcia pôsobil medzi rokmi 2012 až 2020.
Vláda odvolala Rastislava Juhára z funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF
Rastislav Juhár bol odvolaný z funkcie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Vyplýva to z materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Juhár bol uznesením vlády z 29. novembra 2023 vymenovaný do funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF 30. novembra 2023.