Lídri EÚ sa stretnú na summite: Témou bude rozširovanie aj konkurencieschopnosť

BRUSEL - Hlavy štátov a vlád Európskej únie (EÚ) sa vo štvrtok v Bruseli stretnú na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Hlavnými témami summitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a Viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Okrem toho sa lídri budú venovať aj aktuálnej situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Slovensko bude na summite zastupovať premiér Robert Fico.
Zasadnutie sa začne vo štvrtok podvečer. V úvodnej časti lídri po výmene názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou zhodnotia výsledky cyperského predsedníctva. Na zasadnutí sa vo štvrtok zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, od ktorého si lídri vypočujú správy o najnovšom vývoji na Ukrajine.
Rozšírenie EÚ a Ukrajina
V súvislosti s Ukrajinou budú hlavy štátov a vlád diskutovať aj o ďalšom rozširovaní EÚ. Únia totiž v pondelok otvorením prvého klastra oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom po tom, čo nová maďarská vláda po približne dvoch rokoch stiahla veto. Predseda Európskej rady António Costa zdôraznil, že diskusia o rozširovaní v uplynulom období nadobudla nový impulz a lídri nadviažu aj nedávny summit krajín EÚ a západného Balkánu.
Medzi nosné témy júnového summitu bude patriť aj ekonomika, o ktorej budú hlavy štátov a vlád diskutovať počas pracovnej večere. Costa avizoval, že chce preskúmať pokrok v pláne „Jedna Európa, jeden trh“ v rámci prezentácie hlavných výsledkov cyperského predsedníctva. Cieľom plánu je odstránenie byrokracie a posilnenie jednotného trhu. Hovoriť tiež budú o globálnych makroekonomických nerovnováhach a ich vplyve na konkurencieschopnosť a prosperitu Európy. Cieľom diskusie bude dosiahnuť spoločné chápanie existujúcich výziev a určiť smer budúcej činnosti Komisie.
Rozpočet na ďalšie roky
Dôležitou témou druhého dňa rokovaní v piatok bude Viacročný finančný rámec na ďalších sedem rokov. Lídri nadviažu na aprílový neformálny summit na Cypre a budú viesť prvé politické diskusie ku konkrétnym číslam, ktoré nedávno v podobe takzvaného negociačného balíka predstavilo cyperské predsedníctvo v Rade EÚ. Dohoda o rozpočte sa na júnovom summite neočakáva a cieľom je vytvoriť podmienky na dosiahnutie dohody do konca roka.
Lídri EÚ sa stretnú krátko po tom, čo Spojené štáty a Irán uzavreli dohodu o ukončení bojov. Formálny podpis dohody sa očakáva v piatok vo Švajčiarsku, aj keď už dokument osobne podpísali americký prezident Donald Trump i iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Okrem vývoja situácie v súvislosti s konfliktom budú lídri diskutovať aj o situácii v Pásme Gazy, Západnom brehu Jordánu a Libanone a ďalších témach súvisiacich s Blízkym východom.
Obrana, migrácia a bezpečnosť
V oblasti obrany budú hlavy štátov a vlád rokovať o realizácii programu EÚ v obrannej pripravenosti, zhodnotia tiež pokrok dosiahnutý pri vykonávaní predchádzajúcich záverov Európskej rady o migrácii, ako aj doterajšie úsilie v boji proti nelegálnym drogám.
Nové tváre na európskom summite
Na summite sa prvýkrát zúčastní nový maďarský premiér Péter Magyar a nový predseda lotyšskej vlády Andris Kulbergs. Premiéru bude mať aj bulharský premiér Rumen Radev. Na zasadnutie do Bruselu sa tiež v pozícii premiéra po štyroch rokoch vráti veterán slovinskej politiky Janez Janša.