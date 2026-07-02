Revolúcia v boji proti HIV: Injekcia dvakrát ročne má účinnosť 99,9 %!

WASHINGTON/PRAHA - Vlani 19. júna schválil Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) dvakrát ročne podávanú injekciu americkej farmaceutickej spoločnosti Gilead Sciences na prevenciu vírusu HIV. Gilead Sciences vtedy krok FDA označila za zásadný prielom v boji proti tomuto sexuálne prenosnému vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie AIDS. Vedecký tím vyvíjajúci látky proti HIV a iným vírusom vedie v spoločnosti Gilead Sciences na pozícii viceprezidenta pre virológiu český virológ a biochemik Tomáš Cihlář.
59-ročný Cihlář, popredný český odborník v odbore biochémie, pochádza z Chomutova. Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, dlhodobo pôsobí v zahraničí. Je viceprezidentom pre virológiu v americkej spoločnosti Gilead Sciences, ktorá sídli vo Foster City v Kalifornii, Cihlář vo firme pôsobí už od roku 1994. Tu sa okrem iného podieľal aj na vývoji lieku remdesivir v čase pandémie covidu.
Ide o zásadný prielom v medicíne
Látka Lenacipivir, obchodne známa ako Yeztugo, je určená na prevenciu vírusu HIV. Nakazená osoba je dvakrát do roka očkovaná, čo naruší životný cyklus vírusu a zabraňuje jeho ďalšiemu vývoju. Ide o zásadný prielom v medicíne, pretože pacient už nie je odkázaný na každodenné užívanie tabletovej formy liečby. Klinické testy na tejto látke preukázali účinnosť až 99,9 percenta. Na výskume vakcíny v spoločnosti Gilead Sciences sa podieľal aj Tomáš Cihlář.
Nevýhoda vakcíny je cena
Nevýhoda tejto vakcíny zostáva jej cena. V Spojených štátoch stojí ročná liečba okolo 28.000 dolárov. V auguste 2025 bol liek schválený Európskou komisiou pre použitie v Európe. To znamená, že ho bude možné užívať aj v ČR. Liek sa v súčasnosti vo svete postupne zavádza do klinickej praxe, ale nie je ešte úplne bežne používaný.
Podľa Českého rozhlasu bol liek v marci tohto roku podaný vo Svazijsku, kde ho dostala žena, ako jedna z prvých pacientok na svete. Svazijsko dlhodobo zápasí s epidémiou HIV. Svazijský minister zdravotníctva dodáva, že by mohla by mohla byť do roku 2030. V súčasnosti žije na svete približne 40 miliónov ľudí pozitívnych na vírus HIV. Česká republika patrí medzi krajiny s najmenším výskytom vírusu. V roku 2025 bolo zaznamenaných 293 nových prípadov na území ČR. Celkovo je v Česku asi 5800 pozitívnych osôb na HIV, ale 600 až 700 osôb o svojom nakazení nemá tušenie.