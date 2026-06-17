Šokujúce VIDEO tragickej nehody: Lietadlo havarovalo na diaľnici! Ľudia sa zúfalo snažili rozbiť okno kokpitu

LAREDO - Nehoda malého lietadla, ktoré havarovalo na diaľnici v texaskom Larede pri mexických hraniciach a začalo horieť, si v utorok neskoro večer vyžiadala jeden život. Informuje o tom agentúra AP, podľa ktorej pád stroja spôsobil chaos, keď ľudia opúšťali svoje autá a zúfalo sa snažili rozbiť okno kokpitu, aby oslobodili osoby vo vnútri lietadla.
Nehoda, ktorej príčina zatiaľ nie je známa, sa podľa polície odohrala v utorok krátko po 22.00 h miestneho času (v stredu 05.00 h SELČ). Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach je vidieť na boku ležiaci horiaci stroj, ktorý prišiel o svoju zadnú časť, a policajti, ktorí sa snažia rozbiť okná kokpitu. Z lietadla zatiaľ vyklopenými dverami vyliezajú niektorí cestujúci.
"Vyzeralo to ako scéna z filmu. Bola som v šoku," povedala agentúre AP Zayra Garzaová, ktorá práve išla okolo a podľa svojich slov mala obavu, aby lietadlo každú chvíľu nevybuchlo. Jej manžel vybehol z auta, aby pomohol, a potom videla, ako sa otvorili dvere lietadla a traja ľudia, ktorí vyzerali ako mladiství, sa dostali von. Po nich vyliezol muž vyzerajúci ako pilot. V akom zdravotnom stave sú tí, ktorí nehodu prežili, zatiaľ nie je jasné.