Okamihy od KATASTROFY: Dve lietadlá leteli priamo proti sebe, KĽÚČOVÉ manévre v poslednej chvíli!

SANTA CRUS DE TENERIFE - Dve dopravné lietadlá sa len o vlások vyhli tragickej zrážke nad Atlantickým oceánom neďaleko Kanárskych ostrovov. Stroje spoločností Iberia a Air Europa leteli oproti sebe po rovnakej vzdušnej trase a v rovnakej letovej hladine. O ich osude rozhodli bleskové reakcie pilotov a palubných systémov.
Incident sa odohral 10. júla, no podrobnosti vyšli najavo až teraz. Prípadom sa už zaoberá španielska Komisia pre vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov (CIAIAC), ktorá začala vyšetrovanie okolností mimoriadne nebezpečnej situácie.
Podľa webu TVP Info, ktorý sa odvoláva na portál Breaking Aviation News & Videos, sa v Airbuse A321XLR spoločnosti Iberia aktivoval protikolízny systém TCAS, ktorý upozornil posádku na iné lietadlo v bezprostrednej blízkosti. Krátko nato systém vydal pokyny aj pilotom oproti letiaceho Boeingu 787-9 Dreamliner spoločnosti Air Europa.
Piloti konali okamžite
Posádka Airbusu okamžite znížila letovú hladinu o 500 stôp (približne 150 metrov), zatiaľ čo Boeing vystúpal o 400 stôp (asi 120 metrov). Práve tento koordinovaný manéver zabránil možnej katastrofe.
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Podľa odborníkov chýbali do potenciálnej zrážky už len niekoľko minút. Vyšetrovatelia zatiaľ nevedia vysvetliť, ako sa mohlo stať, že sa obe lietadlá ocitli na kolíznom kurze v rovnakej výške. Práve to je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Obe lietadlá pritom patria medzi veľkokapacitné dopravné stroje. Airbus A321XLR dokáže prepraviť viac ako 200 cestujúcich, zatiaľ čo Boeing 787-9 Dreamliner má podľa konfigurácie kapacitu približne 200 až 300 pasažierov. V prípade zrážky tak mohli byť ohrozené životy niekoľkých stoviek ľudí.