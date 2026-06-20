Šokujúce NEŠŤASTIE na letisku: Do muža (†59) narazilo lietadlo, ktoré prechádzalo po dráhe! Zomrel na mieste

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ - 59-ročný muž zomrel dnes okolo poludnia na letisku vo Frýdlante nad Ostravicí na Frýdecko-místecku. Narazilo do neho lietadlo, ktoré prechádzalo po letiskovej ploche. ČTK to povedal hovorca moravskosliezskej polície Ján Segsulka.
Podľa informácií ČTK sa nehoda nestala pri štarte ani pri pristátí. Lietadlo na ťahanie vetroňov v čase nehody údajne len prechádzalo. "Dychová skúška na prítomnosť alkoholu bola u 38-ročného pilota negatívna. Frýdecko-mestskí kriminalisti sa teraz zaoberajú všetkými okolnosťami a príčinami tejto tragickej udalosti. Vzhľadom na pozostalú rodinu sa k veci teraz nebudeme viac vyjadrovať, "uviedol Segsulka.
Hovorca moravskosliezskych záchranárov Lukáš Humpl uviedol, že muž nejavil v momente príchodu záchranárov žiadne známky života. "Svedkovia udalosti preto začali resuscitáciu. Zasahujúci lekár následne ukončil snahu o záchranu. Prvotným vyšetrením zistil viaceré závažné poranenia, ktoré boli smrteľné a pacient im na mieste podľahol, "povedal.