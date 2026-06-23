Hrôza cestou na dovolenku! Ľudia kolabovali: VIDEO Hodiny uväznení v lietadle, namerali až 56 stupňov

FRANKFURT - Cestujúci smerujúci z Frankfurtu do tureckej Antalye zažili hodiny plné strachu a neznesiteľného tepla. Po technickej poruche zostali uväznení v lietadle, kde teplota vystúpila na extrémnych 56 stupňov Celzia. Viacerí ľudia vrátane detí potrebovali lekársku pomoc.
To, čo malo byť začiatkom dovolenkového pobytu pri mori, sa pre stovky pasažierov zmenilo na nočnú moru. Na palube lietadla spoločnosti SunExpress, ktoré malo v nedeľu odletieť z Frankfurtu do Antalye, nastali technické problémy ešte pred štartom.
Cestujúci následne zostali dlhé hodiny sedieť v kabíne bez možnosti odletu. Situáciu ešte viac zhoršilo zlyhanie systému, ktorý zabezpečoval fungovanie klimatizácie.
Kabína sa premenila na rozpálenú pascu
Podľa informácií z médií prestala na Boeingu 737 fungovať pomocná energetická jednotka. Práve tá okrem iného zabezpečuje aj prevádzku klimatizačného systému počas pobytu lietadla na zemi.
Kým technici riešili náhradné riešenie, podmienky v kabíne sa rýchlo zhoršovali. Teplota podľa správ dosiahla až 56 stupňov Celzia.
Pre mnohých cestujúcich sa pobyt na palube stal zdravotným rizikom. Viacerí ľudia skolabovali a potrebovali ošetrenie. Medzi postihnutými mali byť aj malé deti a dojčatá.
Pomáhali záchranári, hasiči aj polícia
Situácia si vyžiadala zásah záchranných zložiek. Na letisko boli privolaní zdravotníci, hasiči aj polícia.
Médiá uvádzajú, že dvere lietadla otvorili až po opakovaných tiesňových volaniach. Dovtedy museli cestujúci znášať extrémne podmienky v uzavretom priestore.
Až po sprístupnení kabíny sa podarilo situáciu postupne stabilizovať a poskytnúť pomoc ľuďom, ktorých vysoké teploty zasiahli najviac.
Štart meškal viac než štyri hodiny
Po odstránení problémov lietadlo napokon odletelo do cieľovej destinácie. Stalo sa tak až s viac ako štvorhodinovým meškaním.
Letecká spoločnosť SunExpress incident potvrdila. Vo svojom stanovisku uviedla, že za komplikáciami stála technická porucha a že cestujúcim boli počas čakania zabezpečené nápoje.
Dopravca sa ospravedlnil
Spoločnosť zároveň priznala, že priebeh udalostí nezodpovedal štandardom, ktoré chce svojim zákazníkom poskytovať.
„To v žiadnom prípade nezodpovedá našim predstavám o starostlivosti o cestujúcich na palube,“ uviedol dopravca podľa medializovaných informácií.
SunExpress zároveň oznámil, že plánuje kontaktovať všetkých pasažierov, ktorých incident zasiahol. Okolnosti prípadu naďalej preverujú príslušné orgány.
Pre mnohých ľudí sa však už teraz vysnívaná cesta za dovolenkou zapísala do pamäti ako jedna z najnepríjemnejších skúseností, aké kedy na palube lietadla zažili.