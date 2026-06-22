Tragédia v Bolívii: Po páde vojenského lietadla nikto neprežil

LA PAZZ - Šesť mŕtvych si vyžiadalo zrútenie malého vojenského lietadla v centrálnej časti Bolívie. Oznámilo to v nedeľu podľa agentúry AFP ministerstvo obrany juhoamerickej krajiny. Príčinu nehody nespresnilo.
Ministerstvo uviedlo, že stroj Cessna "havaroval v sobotu ráno 21. júna počas letu na podporu civilnej akcie na trase La Paz-Cochabamba". "Prvé zistenia potvrdzujú smrť všetkých šiestich cestujúcich: Štyroch vojakov a dvoch civilistov. Nikto neprežil, "dodalo ministerstvo vo vyhlásení.
Vrak lietadla bol nájdený v oblasti zvanej Cerro Sayari
Vrak lietadla bol nájdený v oblasti zvanej Cerro Sayari, približne 220 kilometrov východne od mesta La Paz, ktoré je najdôležitejším politickým a finančným centrom krajiny. Vládna agentúra pre vyšetrovanie leteckých nehôd bola poverená určením príčin nehody a po jej ukončení zverejní záverečnú správu, uviedlo ministerstvo obrany.