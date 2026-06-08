PASCA na turistov! Pár za zmrzlinu v Ríme zaplatil NEUVERÍTEĽNÚ sumu: Zverejnená účtenka pobúrila verejnosť

RÍM - Americký turistický pár zažil v Ríme nepríjemné prekvapenie. V zmrzlinárni Don Nino na ulici Via di Tor Millina, len pár krokov od slávneho rímskeho námestia Piazza Navona, im za dve malé misky zmrzliny naúčtovali 44 eur. Prípad z 3. júna sa okamžite stal virálnym po tom, čo turistka zverejnila fotografie účtenky aj samotnej zmrzliny.
Americká turistka Nicole Ann zverejnila na sociálnej sieti fotografiu zmrzliny a účtu, na ktorom svietila suma 44 eur. Podľa jej slov si s priateľom objednali dve malé misky zmrzliny v prevádzke Don Nino na Via di Tor Millina, neďaleko Piazza Navona. Obsluha im vraj dala najmenšiu veľkosť, no následne začala „zdobiť“ poháriky ďalšími sladkosťami, ktoré si nežiadali. Na zmrzlinu im pridali pistáciové cannoli (tradičné sicílske sladké trubičky, pozn. red.), makrónku a šľahačkovú smotanu, pričom podľa slov Nicole obsluha naznačovala, že sú zadarmo.
Zaskočená ostala, keď prišlo k plateniu. „Myslela som, že povedala 14 dolárov, vôbec som si to neuvedomila, kým som sa nepozrela na účtenku,“ napísala Nicole Ann v skupine na sociánej sieti, kde si turisti dávajú tipy na výlety v Ríme. Dodala, že zmrzlina ani nechutila dobre. „Najhoršia, akú som jedla z celých mojich 10 dní. Nedokázala som ju ani dojesť,“ dodala s tým, že po meste majú viacero pobočiek.
Turistka označila podnik za „pascu na turistov“ a upozornila, že podobné prevádzky sa nachádzajú aj v okolí Piazza di Spagna.
Na situáciu, v ktorej sa Američania ocitli, reagovali stovky ľudí. Zatiaľ čo mnohí používatelia vyjadrili podporu americkému páru, iní poukázali na to, že vyššie ceny sú bežné v turistických oblastiach, najmä v blízkosti najznámejších atrakcií Ríma.
Nie je to prvý prípad „šialených účtov“ v Taliansku
V Ríme aj talianskych letoviskách pravidelne riešia prípady extrémnych cien, ktoré pobúria verejnosť aj turistov, prípomínajú noviny Corriere dela Serra. Medzi najznámejšie patrií napríklad účet 86 eur za tri panini, vodu a dve kávy v slávnom Caffè Greco v centre Ríma. Ešte šokujúcejší účet bol v Porto Cervo, kde zaplatili 60 eur za dve kávy a dve vody. Každý z týchto incidentov vyvolal vlnu kritiky a otázky o transparentnosti cien.
Na najnovší prípad reagoval aj Giovanni Barbera z rímskej sekcie Rifondazione Comunista. Podľa neho nejde o ojedinelý incident, ale o dôsledok dlhodobého úpadku centra mesta. „Štyridsaťštyri eur za dve zmrzliny nie je len chyba v cenníku, ale ďalší dôkaz sociálneho a obchodného úpadku, do ktorého sa Rím prepadol,“ uviedol Barbera. Kritizoval aj nedostatočné kontroly zo strany mesta.