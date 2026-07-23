FOTO Žbirkov (†69) syn David sa zasnúbil: TÚTO exotickú krásku požiadal o ruku!

PRAHA - V rodine legendárneho speváka Miroslava Mekyho Žbirku (†69) zavládla veľká radosť. Jeho syn David oznámil, že sa zasnúbil s partnerkou Claire Peng, ktorá sa pochválila aj nádherným zásnubným prsteňom.
Meky Žbirka a jeho manželka Katarína spolu vychovali syna Davida, ktorý sa už dlhší čas pohybuje vo svete hudby. Talent zdedil po svojom slávnom otcovi a venuje sa najmä skladaniu hudby, produkcii a práci v nahrávacom štúdiu. Najnovšie má však dôvod na oslavu aj v súkromnom živote. David a jeho partnerka Claire Peng sa na sociálnej sieti podelili s fanúšikmi o radostnú novinku. Prostredníctvom spoločných fotografií oznámili, že sa zasnúbili. Ako prezradili, osudové „áno“ prišlo 5. júla 2026.
Na sérii romantických záberov pózujú spolu ako čerství snúbenci, pričom Claire hrdo ukázala aj zásnubný prsteň na ľavom prstenníku. Nechýbali ani zamilované úsmevy a nežné objatia, z ktorých bolo cítiť, že prežívajú jedno z najkrajších období svojho života.
Správu o zásnubách sprevádzali stručným, no výstižným odkazom, v ktorom potvrdili, že sa rozhodli urobiť ďalší veľký krok vo svojom vzťahu. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť gratulácie od priateľov, fanúšikov aj známych osobností, ktorí budúcim mladomanželom želajú veľa šťastia, lásky a úspešnú spoločnú budúcnosť. Radosť zo zásnub neskrývala ani Davidova mama Kateřina Žbirková. Pod spoločnými fotografiami budúcich novomanželov zanechala srdiečka, ktorými dala najavo svoju podporu a nadšenie.
Zdá sa tak, že rodina Žbirkovcov má teda ďalší dôvod na radosť. Po hudobných úspechoch prichádza pre Davida jedno z najkrajších životných období, keď sa pripravuje na vstup do manželstva po boku svojej snúbenice Claire Peng.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%