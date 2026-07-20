Británia má nového premiéra: Prvé slová Burnhama zaskočili mnohých

Na snímke nový britský premiér Andy Burnham sa prihovára k novinárom na Downing Street 10 v Londýne. (Zdroj: TASR/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
LONDÝN - Nový britský premiér Andy Burnham vo svojom prvom prejave po príchode z Buckinghamského paláca do sídla vlády na Downing Street 10 zdôraznil, že je siedmym premiérom za uplynulých desať rokov. Svoje vymenovanie označil za „okamih na zamyslenie a nové predsavzatia“. Zdôraznil, že jeho generácia politikov bude musieť „zabrať“, postaviť sa výzvam, ktoré pred nimi stoja, a priniesť Británii opäť stabilitu.
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