Ikonická fotografia z vesmíru dodnes vyráža dych: VIDEO Zachytáva posledný let raketoplánu Atlantis

WASHINGTON – Presne pred 15 rokmi vznikla jedna z najpamätnejších fotografií v histórii NASA. Astronaut na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice zachytil raketoplán Atlantis, ako sa približuje k ISS nad tyrkysovými vodami Bahám. Išlo o posledné stretnutie raketoplánu s vesmírnou stanicou a symbolický koniec 30-ročného programu Space Shuttle.
Dňa 10. júla 2011 vznikol záber, ktorý sa navždy zapísal do histórie dobývania vesmíru. Neznámy astronaut na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) odfotografoval raketoplán Atlantis, ktorý sa pripravoval na svoje posledné pripojenie k orbitálnej stanici. V pozadí fotografie sa rozprestierajú charakteristické tyrkysové vody Bahám, vďaka ktorým patrí snímka medzi najznámejšie zábery Zeme z vesmíru.
Atlantis bol jedným z piatich legendárnych raketoplánov programu Space Shuttle, ktorý NASA prevádzkovala v rokoch 1981 až 2011. Spolu s raketoplánmi Columbia, Challenger, Discovery a Endeavour absolvoval program celkovo 135 misií a vo vesmíre strávil viac ako 32-tisíc hodín. Raketoplány zohrali kľúčovú úlohu pri výstavbe Medzinárodnej vesmírnej stanice, preprave astronautov aj vypúšťaní významných vedeckých sond a teleskopov vrátane Hubblovho vesmírneho teleskopu.
Na fotografii má Atlantis otvorené dvere nákladového priestoru. Nešlo o náhodu – po dosiahnutí obežnej dráhy ich raketoplány vždy otvárali, aby sa mohli správne ochladzovať radiátory a aby bol pripravený dokovací mechanizmus na spojenie s ISS.
Posledná misia Atlantis, označená STS-135, odštartovala 8. júla 2011 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. O dva dni neskôr sa raketoplán úspešne pripojil k Medzinárodnej vesmírnej stanici, kde doručil zásoby a vybavenie pre posádku. Po splnení úloh sa 21. júla 2011 vrátil na Zem a jeho pristátie zároveň znamenalo definitívny koniec programu Space Shuttle po troch desaťročiach prevádzky.
Počas svojej histórie raketoplány navštívili aj ruskú vesmírnu stanicu Mir, servisovali Hubblov teleskop a vypustili viacero významných sond vrátane Galileo, ktorá skúmala Jupiter, či sondy Magellan smerujúcej k Venuši. Celkovo obleteli Zem 4 848-krát a prekonali vzdialenosť približne 203 miliónov kilometrov, čo predstavuje viac ako 525 ciest medzi Zemou a Mesiacom.
Program Space Shuttle však poznačili aj dve tragédie. V roku 1986 explodoval krátko po štarte raketoplán Challenger a v roku 2003 sa pri návrate do atmosféry rozpadol Columbia. Pri oboch nehodách zahynulo všetkých 14 astronautov na palube. Napriek týmto stratám zostávajú raketoplány jedným z najvýznamnejších projektov v histórii pilotovanej kozmonautiky.
Atlantis dnes odpočíva ako múzejný exponát v Kennedy Space Center Visitor Complex na Floride. Fotografia zachytávajúca jeho posledné priblíženie k ISS je dodnes považovaná za symbolický záver jednej z najvýznamnejších kapitol vesmírneho výskumu a pripomína obdobie, keď raketoplány pravidelne spájali Zem s obežnou dráhou.