FPU má na krku nový škandál: 40-tisíc na detskú knižku z dielne AI? Deformované kresby a kolíše aj počet prstov

BRATISLAVA - Rozhodnutie Rady Fondu na podporu umenia (FPU) prideliť až 40-tisíc eur na detskú knihu Šiškáči: Záhada spievajúceho stromu vyvolalo v literárnej obci ostrú kritiku. Mimoriadne vysoká dotácia smeruje novému vydavateľstvu Jojo Donut, pričom projekt odborná komisia pôvodne neodporučila podporiť. Otázky vyvoláva aj využitie umelej inteligencie pri tvorbe knihy.
Samotnej knihe tvorenou AI technológiou sa venoval denník SME. Rada FPU schválila dotáciu vo výške 40-tisíc eur pre detskú knihu Šiškáči: Záhada spievajúceho stromu. Ide o sumu, ktorá výrazne prevyšuje bežnú podporu na vydanie jednej publikácie. Rozhodnutie okamžite rozvírilo diskusiu medzi vydavateľmi aj autormi.
Projekt vydalo nové vydavateľstvo Jojo Donut, ktoré vzniklo len niekoľko týždňov pred uzávierkou grantovej výzvy. Odborná komisia FPU knihu pri obmedzenom rozpočte neodporučila podporiť, rada však jej stanovisko prelomila a projekt schválila jednomyseľne.
Podpora pritom zatiaľ zostáva iba na papieri. Vydavateľstvo tvrdí, že s fondom ešte nepodpísalo zmluvu a nedostalo ani euro.
O využívaní AI sa musí na Slovensku viesť debata, reaguje autor
"Produkcia a vydanie knihy boli financované výhradne zo súkromných zdrojov. Rešpektujeme, že využívanie umelej inteligencie vyvoláva diskusiu. Sme presvedčení, že na Slovensku je dôležité viesť vecnú debatu o tom, ako ju využívať zodpovedne, transparentne, hodnotne, kreatívne a v prospech kvalitnej tvorby," uviedol pre denník konateľ vydavateľstva Jozef Šiška.
Práve umelá inteligencia je ďalším dôvodom kritiky. Vydavateľstvo priznalo, že pri tvorbe knihy využilo AI ako jeden z pracovných nástrojov, nešpecifikovalo však, či bola použitá pri texte, ilustráciách alebo ich úpravách. Nie je preto jasné, aký veľký podiel mala generatívna umelá inteligencia na výslednej podobe publikácie.
Ilustrácie majú chyby, ktoré vyplývajú z podstaty nedokonalosti AI
Využívanie umelej inteligencie sa na ilustráciách podpísalo rôzne. Niektoré postavy majú podľa Refresher News deformované ruky či na každej kresbe nesedí ich počet prstov a podobne.
Pozornosť púta aj prepojenie tvorcov knihy s koučom Andym Winsonom. Autorka Petra Gabaríková je podľa webovej stránky odborníčkou v jeho Akadémii Andyho Winsona, psychológ Roman Ragala s akadémiou spolupracuje a Jozef Šiška vystúpil ako hosť na Winsonovom motivačnom podujatí. Winson zároveň patrí medzi ľudí, ktorí knihu verejne odporúčajú.
Z podobnej sumy by vraj vedeli podporiť desať kníh
Otázniky vyvoláva aj samotná výška dotácie. Vydavateľ Koloman Kertész Bagala, ktorý na slovenskom knižnom trhu pôsobí viac než tri desaťročia, reagoval slovami, že ide o „sumu na desať kníh". Jeho vydavateľstvo pritom už dva roky z FPU nezískalo podporu.
Podobne kritická bola pre denník aj vydavateľka detského časopisu Bublina Vanda Gabrišová. Upozorňuje, že ich vydavateľstvo získavalo na jednu knihu spravidla tri- až štyritisíc eur, pričom približne 40-tisíc eur predstavovalo v minulosti podporu na fungovanie celého časopisu počas jedného roka.
Kniha bola verejne dostupná už pred podporou
Nezvyčajné je aj načasovanie. Kniha sa podľa údajov kníhkupectva Martinus predáva od 1. mája, teda takmer dva mesiace pred tým, ako Rada FPU o podpore rozhodla. Pravidlá fondu síce umožňujú spätnú refundáciu oprávnených výdavkov, prijímateľ však musí preukázať, že vznikli v stanovenom období a zodpovedajú schválenému projektu.
Z verejne dostupných dokumentov zároveň nie je zrejmé, na čo presne má byť 40-tisíc eur použitých. Zverejnený nebol položkový rozpočet, výška honorárov ani plánované náklady. Kritici preto upozorňujú, že pri takto vysokej podpore by malo byť odôvodnenie rozhodnutia aj financovanie projektu maximálne transparentné.
Knihu kritizuje aj Smatanová, ktorá sa kresbe venuje
Speváčka Zuzana Smatanová je z podpory knihy rozčarovaná. Sama sa totiž vo voľnom času venuje kresbe, aj do detských kníh. "Obdivujem, keď si dá umelec so svojim dielom námahu, venuje mu hodiny, mesiace, roky svojho času, aby nieslo hodnotu aj zrenie. Má kultivovať, má ukázať, že umelec je platné a užitočné povolanie, ktoré nesie so sebou zodpovednosť. (..) Je to výsmech všetkým slovenským ilustrátorom a autorom detskej literatúry," napísala.