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MIMORIADNY ONLINE Novým veliteľom ukrajinskej armády bude Drapatyj, oznámil Zelenskyj

Mychajlo Drapatyj Zobraziť galériu (5)
Mychajlo Drapatyj (Zdroj: X/GloOouD)
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ČTK, TASR

MOSKVA - Traja čínski občania utrpeli zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na ruské hlavné mesto Moskva, oznámili v utorok čínske štátne médiá. Píše správa agentúry Reuters. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

22:00 Novým hlavným veliteľom ukrajinskej armády bude Mychajlo Drapatyj, oznámil dnes večer na platforme Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Doterajšiemu veliteľovi ozbrojených síl Oleksandrovi Sýrskemu vyjadril vďaku. Server RBK-Ukrajina píše, že prezident Sýrskeho odvolal. Mychajlo Drapatyj doteraz pôsobil ako veliteľ spoločných síl ukrajinskej armády.

20:16 Ukrajinci protestujúci proti odvolaniu Mychajla Fedorova z pozície ministra obrany pohrozili časovo neobmedzenými demonštráciami, ak sa Fedorov nevráti do čela rezortu. Napísala to dnes stanica BBC News, ktorá sa odvoláva na jedného z organizátorov protestov a vojenského veterána Dmytra Kozjatynského. V uplynulom týždni tisíce ľudí na Ukrajine vychádzali do ulíc na protest proti koncu Fedorova vo funkcii a zároveň volali po odvolaní hlavného veliteľa ukrajinskej armády Oleksandra Sýrskeho.

18:38 Ukrajina zasiahla ruskú stíhačku a protivzdušnú obranu v Kurskej oblasti, uviedol generálny štáb. Zásah stíhačky aj systému Pancir-S1 oslabuje schopnosť Ruska chrániť vojenské objekty pred ukrajinskými útokmi.

17:49 Ukrajina prešla prvým hodnotením nového programu MMF v hodnote 15 miliárd dolárov.Medzinárodný menový fond so sídlom vo Washingtone vo svojej tlačovej správe označil plnenie zo strany Ukrajiny za ,,vo všeobecnosti uspokojivé", no zdôraznil, že viaceré podmienky programu boli splnené s meškaním alebo neboli splnené vôbec.

14:09 Ruské útoky zabili najmenej 10 ľudí, zranili 87 za uplynulý deň, vážne poškodili obytné oblasti naprieč Ukrajinou. Sumy sa stali terčom opakovaných ruských útokov, čo odráža rastúce využívanie Moskvy dvojitých útokov, ktoré spôsobujú ďalšie ničenie a ohrozujú ako civilistov, tak aj záchranárov.

MIMORIADNY ONLINE Novým veliteľom
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 (Zdroj: SITA/AP Photo/Kateryna Klochko)

13:26 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok vyhlásil, že po nástupe nového britského premiéra Andyho Burnhama nemá Rusko nádej na zlepšenie vzťahov so Spojeným kráľovstvom. Informuje správa agentúry AFP.

13:07 Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v utorok informovala, že jej zložky odhalili a zabili spolupracovníka ukrajinskej vojenskej tajnej služby (HUR), ktorý sa chystal spáchať teroristické a sabotážne činy. Informuje agentúra DPA.

12:23 Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok oznámila, že počas prvej polovice tohto roka stúpli civilné obete vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou o viac ako 37 percent. Upozornila na to agentúra AFP,

11:14 Loď plaviaca sa pod vlajkou africkej Libérie z Egypta na Ukrajinu bola v noci na utorok zasiahnutá pri pobreží Rumunska. Na sociálnych sieťach to oznámil rumunský prezident Nicušor Dan, píše správa agentúr Reuters a Agerpres a denník The Guardian.

11:08 Poľsko sa pripravuje na možné ruské provokácie vrátane využitia ukrajinských bezpilotných lietadiel, ktoré mohla Ruská federácia získať počas bojov. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz to uviedol v utorok po zasadnutí bezpečnostného výboru vlády, informuje varšavský spravodajca.

10:54 Indické ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo ruského chargé d'affaires na ambasáde v Naí Dillí, aby mu tlmočilo svoje „vážne obavy“ po tom, čo pri ruskom raketovom útoku v Čiernom mori zahynuli štyria Indovia na nákladnej lodi. Informuje agentúra Reuters.

10:13 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 21. júlu podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

8:46 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zvažuje nahradiť najvyššieho veliteľa armády Olexandra Syrského bývalým veliteľom pozemných síl Mychajlom Drapatým. Informáciu priniesla v pondelok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje.

8:05 Medzinárodný menový fond (MMF) v pondelok schválil Ukrajine po prehodnotení jej úverového programu okamžitý prístup k 690 miliónom dolárov. Celkové výplaty finančných prostriedkov zo štvorročnej dohody vo výške 8,1 miliardy dolárov sa tak zvýšili na 2,2 miliardy USD. Upozornila na to agentúra AFP.

7:03 Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj sa v pondelok prvýkrát vyjadril k špekuláciám o údajnom konflikte s odvolaným ministrom obrany Mychajlom Fedorovom. Urobil tak v blogu, ktorý zverejnilo oddelenie strategickej komunikácie jeho kancelárie (StratKom), informoval web denníka Le Monde.

6:07 Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui a jej ruský náprotivok Sergej Lavrov absolvovali v pondelok v Moskve tretie kolo strategického dialógu. Rokovania sa podľa severokórejskej štátnej agentúry KCNA zamerali najmä na napĺňanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú obe krajiny podpísali v júni 2024. Pchjongjang zároveň opätovne potvrdil podporu Moskve v jej vojne proti Ukrajine, informuje  správa agentúry Reuters.

6:00 Indické ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že štyria štátni príslušníci Indie zahynuli pri útokoch na obchodnú loď neďaleko ukrajinského prístavného mesta Odesa. Ďalšia osoba je v nemocnici v kritickom stave, informuje správa agentúry AFP. Rezort diplomacie odsúdil tento útok na plavidlo Golden Leo, ku ktorému podľa neho došlo, keď loď opúšťala prístav v Odese. Na palube bolo 17 členov posádky vrátane piatich Indov.

Zranení sú hospitalizovaní

Čínske veľvyslanectvo v Rusku uviedlo, že dvaja zranení sú hospitalizovaní v miestnej nemocnici. Ich stav je stabilizovaný a nie sú v ohrození života. Tretí zranený požiadal o prepustenie, aby mohol pokračovať v liečbe v Číne. Veľvyslanectvo zároveň aktivovalo krízový mechanizmus a vyzvalo ruské úrady, aby prijali všetky potrebné opatrenia na ošetrenie zranených a ochranu bezpečnosti i majetku čínskych občanov. Ukrajina v noci na pondelok zaútočila na Moskvu a jej okolie približne 400 dronmi. Pri údere utrpelo zranenia desať ľudí a viaceré budovy zachvátil požiar, uviedli ruskí predstavitelia.

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