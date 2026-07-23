Panika v centre Monaka: VIDEO zachytilo rozsiahly zásah záchranárov a hasičov! Mala sa posunúť konštrukcia budovy

MONAKO - Na sociálnych sieťach sa začalo šíriť video zachytávajúce rozsiahly zásah hasičov, záchranárov a polície na Avenue de la Costa v centre Monaka. Na záberoch je vidieť niekoľko hasičských vozidiel, sanitiek aj policajných hliadok, pričom časť ulice je uzavretá.
Portál NEWS.MC, ktorý video zverejnil na Instagrame, uviedol, že podľa neoverených informácií mal byť dôvodom zásahu približne 20-centimetrový posun konštrukcie rezidenčnej budovy Petite Afrique. Tieto informácie však zatiaľ nepotvrdili monacké úrady ani záchranné zložky.
Z dostupných záberov nie je zrejmé, že by na mieste horelo alebo došlo k dopravnej nehode. Rovnako nie sú známe informácie o prípadných zranených či evakuácii obyvateľov.
Okolnosti mimoriadneho zásahu zatiaľ zostávajú nejasné. Ak monacké úrady alebo miestne médiá zverejnia ďalšie podrobnosti, článok budeme aktualizovať.
Zasiahli aj najvyšší predstavitelia Monaka
Rezidencia La Petite Afrique sa nachádza na prestížnej Avenue de la Costa v samom centre Monte Carla, len niekoľko desiatok metrov od známeho kasína Casino de Monte-Carlo. Ide o jednu z najluxusnejších adries v Monackom kniežatstve, kde sa ceny bytov radia medzi najvyššie na svete.
Vážnosť situácie podčiarkuje aj skutočnosť, že na miesto osobne prišiel monacký knieža Albert II., ktorý sa oboznámil s priebehom zásahu a aktuálnou situáciou. Budova zostáva preventívne evakuovaná, kým odborníci nerozhodnú, že je jej statika bezpečná.