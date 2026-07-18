OBROVSKÉ VAROVANIE Obľúbenou destináciou Slovákov sa šíri NÁKAZA, deti končia v nemocniciach!

SPLIT – Do Chorvátska zavíta každoročne mnoho slovenských turistov. Aj keď sa ich počty po zavedení eura a zdražovaní mierne znížili, táto krajina stále patrí medzi top letné dovolenkové destinácie. V posledných dňoch však relax vystriedala panika. Na plážach sa šíri nebezpečný vírus.
Chorvátsko trápi v posledných dňoch veľmi zákerný vírus. Obľúbené mesto Split postihol vírus, ktorý napáda najmä deti. Ako informuje Dalmacija Danas, tie následne končia na lôžkach v nemocniciach.
Malé pľuzgiere
Problémom je baktéria impetigo, ktorá infikuje kožu. Problémom je, že sa rýchlo šíri. Navyše ide o vysoko nákazlivé ochorenie. Postihuje najmä malé deti a príznaky sa objavia najmä na tvári v okolí nosa a úst. Postihnuté môžu byť časom aj ďalšie časti tele. Najprv sa objaví malá rana, alebo pľuzgier, ktorý rýchlo praskne a zanechá po sebe žltkastú chrastu.
Infekciu spôsobujú dve baktérie, buď je to streptokok skupiny A (s miernymi príznakmi), alebo stafylokoky aureus. Ten spôsobuje závažnejšiu formu infekcie a v pľuzgieroch môže tvoriť väčšie množstvo tekutiny. Tým pádom neprasknú hneď, ale hromadia sa na koži.
Prenos
Infekcia sa rýchlo šíri, keď si dieťa miesto rany škriabe, alebo viacerí členovia rodiny používajú jeden uterák. Prenáša sa aj cez posteľnú bielizeň alebo aj bežným dotykom. Infekcia sa rýchlejšie šíri v teplejších podmienkach a pri mori. Pobrežie je takpovediac ideálne.
Postup pri ošetrení
"Pokiaľ si všimnete na koži vášho dieťaťa hnedastú chrastu, najprv ju treba opatrne odstrániť. Následne ranu vydezinfikujeme a na záver natrieme antibiotickú masť," radí detská lekárka Jana Petrič Duvnjak.
V prípade výskytu infekcie u našich najbližších, by sme mali byť viac opatrní a pravidelne dodržiavať hygienické návyky. Pokiaľ infekcia neustupuje, rodičom sa odporúča vyhľadať lekársku pomoc. Počas liečby sa neodporúča plávanie v mori pre deti ani pre ich rodičov.