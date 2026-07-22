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Mimoriadne smutná správa: Zomrela mladá herečka (†18)... Mala celý život pred sebou

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MARYLAND - Filmový svet zahalil smútok. Vo veku iba 18 rokov tragicky zahynula americká herečka Kaylee Hottle, ktorú diváci poznali najmä z filmov Godzilla vs. Kong a Godzilla x Kong: Nová ríša.

Filmový svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku iba 18 rokov tragicky zahynula americká herečka Kaylee Hottle, ktorú si diváci pamätajú najmä ako Jiu z úspešných filmov zo série Godzilla. Podľa informácií portálu TMZ prišla o život pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v utorok nadránom v americkom štáte Maryland. Mladá herečka sa viezla ako spolujazdkyňa v osobnom automobile Honda Accord z roku 1995.

Kaylee Hottle
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Kaylee Hottle  (Zdroj: Warner Bros.)

Vozidlo podľa úradov zišlo z cesty a skončilo v priekope pri vozovke. Napriek rýchlemu zásahu záchranárov sa jej život už nepodarilo zachrániť. Úmrtie potvrdil aj jej otec Joshua Hottle. O tragédii prehovoril počas živého vysielania na sociálnych sieťach, kde v americkom posunkovom jazyku vysvetlil, že po telefonáte od úradov musel okamžite odcestovať z Texasu do Marylandu, aby vybavil všetky potrebné náležitosti.

Dozvedel sa tiež, že Kaylee počas prevozu do nemocnice utrpela zástavu srdca. Kaylee vyrastala v Atlante v štáte Georgia v rodine, ktorej viaceré generácie tvoria nepočujúci členovia. Pred kamerami sa objavila už ako dieťa a prvé skúsenosti získavala v reklamách. Medzi jej prvé projekty patrila aj kampaň pre aplikáciu Glide, ktorá je obľúbená medzi nepočujúcimi a ľuďmi so sluchovým znevýhodnením.

Najväčší úspech prišiel v roku 2021, keď dostala rolu Jie vo filme Godzilla vs. Kong. Jej postava komunikovala s King Kongom prostredníctvom posunkového jazyka a žila na Ostrove lebiek po boku doktorky Ilene Andrewsovej, ktorú stvárnila Rebecca Hall. Vďaka úspechu filmu sa Kaylee objavila aj v pokračovaní Godzilla x Kong: Nová ríša, ktoré malo premiéru v roku 2024. Talentovaná herečka mala celý život pred sebou.

Kaylee Hottle
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Kaylee Hottle  (Zdroj: Warner Bros.)

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