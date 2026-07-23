Nové informácie o mladíkovi, ktorý zrazil cyklistu (†51): Neplnoletý kočovník z Írska?! Problémy majú byť dlhodobo

BRATISLAVA - Prípad nehody, pri ktorej zomrel 51-ročného cyklista, naberá nečakaný rozmer. Za volantom BMW mal podľa medializovaných informácií sedieť neplnoletý mladík, ktorý do Čunova prišiel so skupinou kočovných Írov.
K tragickej nehode došlo v pondelok podvečer v oblasti Vodného diela Čunovo. "Podľa doposiaľ zistených informácií tam došlo k zrážke 51 – ročného cyklistu vodičom motorového vozidla zn. BMW, ktorý bezprostredne po tom ako došlo k zrážke zrazenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta ušiel. Cyklista ťažkým zraneniam spôsobeným zrážkou s vozidlom na mieste podľahol," uviedla polícia.
Za volantom auta sedel mladý muž, policajti zverejnili jeho fotografie a verejnosť poprosili o pomoc pri pátraní. Upozornili, že pohybovať sa môže na celom území Slovenskej republiky. V stredu nakoniec informovali, že mladíka, po ktorom pátrali, našli. "Osoba bola vypátraná a aktuálne s ňou vykonávame potrebné procesné úkony," uviedli.
Totožnosť muža zatiaľ oficiálne známa nie je, no ako uvádza Nový čas, ide o neplnoletého mladíka, ktorý do Čunova prišiel s partiou kočovníkov. "Prišli do areálu Divoká voda, kde sa ubytovali. Všade nechávali odpadky. Sú to naozaj veľmi svojskí ľudia," uviedol pre denník miestny zdroj. Podľa neho sa hlavne mladí chlapci nevedeli zmestiť do kože a večer chodili driftovať do prístavu. "...konkrétne ten jeden sa tváril ako majster sveta. V pondelok tam boli tiež," dodal zdroj. Práve v pondelok došlo k osudnej nehode, pri ktorej zomrel 51-ročný cyklista.
Prípad sa začal rozmotávať potom, ako na recepciu prišiel jeden s kočovníkov s tým, že mu zmizlo auto a manželka. BMW sa údajne našlo zaparkované v maďarskej Rajke, ale vodič tam nebol. Denník s odvolaním sa na svoje informácie uvádza, že žena - matka mladíka, mu mala ísť na pomoc. Otca zadržala polícia. Zvyšní kočovníci sa dali po týchto udalostiach na odchod, hoci miesto v kempe mali zaplatené na dlhšie.
Web tnlive uvádza, že ide o takzvaných kočovných Írov. Pripomenuli, že podobná skupina sa usadila pred pár rokmi aj na Seneckých jazerách. Počas letnej sezóny tam vtedy bolo aj 170 karavanov. Aj vtedy sa zvyšní kempujúci sťažovali na ich správanie.