AKTUÁLNE Únik plynu na známom trhovisku Miletičova! VIDEO Vypukol požiar, na mieste sú záchranné zložky

BRATISLAVA - Na trhovisku Miletičova v Bratislave došlo k úniku plynu a požiaru. Na mieste zasahujú záchranné zložky.
"Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli dnes (štvrtok, 23. júl) približne o 10.15 hod. privolaní na Miletičovu ulicu, kde bol ohlásený požiar jedného zo stánkov na trhovisku," potvrdil pre Topky.sk hovorca KR HaZZ v Bratislave Štefan Koči.
V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti plamenné horenie spozorované už nebolo. Hasiči po vykonaní prvotného prieskumu a kontakte s prítomnými osobami zistili, že k požiaru malo dôjsť v dôsledku úniku plynu z propánbutánovej fľaše.
"Zasahujúci hasiči vykonali na mieste protipožiarne opatrenia, všetky propánbutánové fľaše uzatvorili a postupne ich vyniesli na voľné priestranstvo. Súčasne, v spolupráci so zdravotníckymi záchranármi, ošetrili štyri ľahko zranené osoby, ktoré utrpeli popáleniny," dodal.
Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru – príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
"Dnes v čase o 10:15 hod. sme na linke 158 prijali oznámenie o výbuchu propán – butánovej fľaše na Miletičovej ulici. Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že nesprávnou manipuláciou došlo k výbuchu a následne k zraneniu štyroch osôb, ktoré boli ošetrené pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci. Aktuálne na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vecou sa zaoberajú policajti druhého bratislavského okresu," uviedla polícia.