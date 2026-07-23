V Mexiku došlo k ďalšej vražde novinára, ide o štvrté zabitie od júna

MEXIKO - Mexické úrady našli v stredu na juhu štátu Oaxaca mŕtveho novinára Francisca Leyvu, oznámila generálna prokuratúra. Od júna tak ide už o štvrté zabitie novinára v krajine, informuje o tom agentúra Reuters.
Štátna prokuratúra spustila vyšetrovanie vraždy, uviedla vo vyhlásení a zdôraznila, že požiadala o pomoc aj úrad Špeciálnej prokuratúry pre trestné činy proti slobode prejavu.
Leyeva (60) sa venoval najmä odhaľovaniu korupcie vo vláde a násilným činom ozbrojených skupín operujúcich v Oaxaca. „Bol novinárom kritizujúcim našu vládu, podobne ako mnohí ďalší redaktori, ktorí využívajú každý deň svoje právo klásť otázky, poukazovať na problémy a slobodne vyjadrovať svoje názory,“ povedal guvernér Oaxaca Salomon Jara na sociálnych sieťach.
Reuters pripomína, že Mexiko je s výnimkou vojnových zón považované za jednu z najnebezpečnejších krajín sveta pre novinárov. Podľa organizácií na ochranu slobody tlače sa väčšina zločinov spáchaných proti žurnalistom zaobíde bez trestu.
Mexické úrady začiatkom júla potvrdili, že našli v štáte Veracruz pozostatky novinárky Roxany Guzmánovej, ktorú mesiac predtým uniesla ozbrojená skupina. Podľa organizácie Article 19 boli v júni zabití aj novinári Luis Ángel Lopez a Manuel Moreno v súvislosti so svojou prácou.
V roku 2026 bolo doposiaľ zavraždených najmenej päť novinárov. Organizácia Reportéri bez hraníc vlani zaznamenala v Mexiku deväť vrážd redaktorov, pričom išlo najsmrteľnejší rok za posledné tri.