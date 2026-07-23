Tragédia na Orave má hrozný politický rozmer: O život tam po náraze prišiel vplyvný český politik (†56)!

BRATISLAVA/PLZEŇ - Tragická dopravná nehoda na Slovensku si vyžiadala život českého komunálneho politika Jana Hajšmana. Smutnú správu oznámilo hnutie STAN Plzeň, ktoré o svojho kolegu, kamaráta a lídra kandidátky pre mestský obvod Plzeň 4 prišlo po autonehode.
Hnutie STAN Plzeň vo štvrtok oznámilo mimoriadne smutnú správu. Pri dopravnej nehode na Slovensku zahynul Ing. Jan Hajšman, ktorý bol lídrom kandidátky Starostov pre mestský obvod Plzeň 4. Okolnosti tragickej nehody organizácia vo svojom vyhlásení nešpecifikovala. K nehode podľa našich informácii došlo v stredu 22. júla. Išlo o dopravnú nehodu o ktorej sme informovali a stala sa na Orave.
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Ako sa ukázalo, v aute smrti sedel vplyvný český politik z Plzne a líder kandidátky STAN-u.
"Včera zasiahla celú našu organizáciu tragická správa. Pri autonehode na Slovensku vyhasol život nášho kolegu, kamaráta a lídra kandidátky Starostov pre MO Plzeň 4, Ing. Jana Hajšmana," uviedlo hnutie v príspevku na sociálnej sieti.
Podľa kolegov nebol Hajšman len aktívnym politikom, ale aj výraznou osobnosťou verejného života v plzenskej mestskej časti Doubravka. Dlhodobo sa venoval histórii regiónu, pôsobil ako spisovateľ a usiloval sa o zachovanie miestnych dejín pre budúce generácie.
"Honza nebol len politikom, ktorý srdcom bojoval za lepšiu, zelenšiu a prívetivejšiu Doubravku. Bol to predovšetkým neúnavný patriot, historik, spisovateľ a človek s hlbokou láskou k nášmu regiónu. Svojmu milovanému obvodu venoval obrovské množstvo energie, času a práce – či už ako poslanec alebo ako autor, ktorý pre budúce generácie spisoval príbehy z minulosti Doubravky i ďalších častí Plzne," napísali jeho kolegovia.
Politik zrejme vyšiel na zvodidlá a po náraze skončil mimo vozovky
Polícia o prípade informovala v priebehu včerajška.
"56-vodič osobného motorového vozidla značky Škoda jazdil v smere od Ružomberka na obec Jasenová. Z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s vozidlom za pravý spevnený okraj vozovky, následne vyšiel na zvodidlá, pokračoval po trávnatom poraste a narazil do oporného múru premostenia," napísala polícia. Záchranári už mužovi pomôcť nedokázali.
Fotografie zo zásahu na ceste pridali aj hasiči.
Hajšmanov náhly odchod podľa hnutia zanechal medzi jeho spolupracovníkmi aj známymi prázdne miesto. V závere vyhlásenia mu vzdali hold a vyjadrili úprimnú sústrasť jeho rodine, pozostalým i najbližším priateľom: "Honzo, budeš nám strašne chýbať. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás a pre Plzeň urobil. Všetkým pozostalým, rodine a najbližším priateľom vyjadrujeme v tejto nesmierne ťažkej chvíli našu najhlbšiu a najúprimnejšiu sústrasť. Česť tvojej pamiatke."