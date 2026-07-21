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Riešili ste podobný problém počas cestovania aj vy? Jasné vysvetlenie celej situácie

Klimatizáciou je dnes vybavených približne 90 percent vozidiel ZSSK Advertoriál Zobraziť galériu (6)
Klimatizáciou je dnes vybavených približne 90 percent vozidiel ZSSK (Zdroj: ZSSK)
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BRATISLAVA - Extrémne horúčavy sa stávajú bežnou súčasťou slovenského leta. Teploty atakujúce 40 stupňov nepredstavujú záťaž len pre ľudí, ale aj pre železničnú techniku. Klimatizačné systémy vo vozidlách ZSSK musia počas tropických dní zvládať podmienky, s ktorými sa ešte pred niekoľkými rokmi stretávali len výnimočne.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto dlhodobo investuje do modernizácie vozidiel, preventívnej údržby aj nových technológií, ktoré majú zabezpečiť vyšší komfort cestovania aj počas obrovského tepla.

9 z 10 vozidiel ZSSK je klimatizovaných

Kým približne pred desiatimi rokmi bola klimatizácia vo vlakoch skôr výnimkou a mala ju asi polovica vozového parku, dnes je ňou vybavených približne 90 percent vozidiel ZSSK. Všetky denné diaľkové vlaky v pravidelnom radení sú zostavené z klimatizovaných vozňov a klimatizácia sa postupne stáva štandardom aj v regionálnej doprave. Cieľom dopravcu je, aby bola postupne samozrejmosťou vo všetkých vozidlách.

Leto sa pre vlaky začína už na jar

Za spoľahlivou prevádzkou klimatizácie nie je len technológia, ale najmä dôsledná príprava. Každé klimatizované vozidlo absolvuje ešte pred letnou sezónou preventívnu prehliadku. Technici kontrolujú filtre, výmenníky tepla, ventilátory, kompresory, elektrické riadenie, hadicové rozvody aj množstvo chladiva. Nechýba kontrola tesnosti systému, diagnostika elektroniky ani skúšobná prevádzka celého zariadenia.

ZSSK vyškolila vlastných zamestnancov na servis klimatizačných zariadení a zabezpečila im potrebné technické vybavenie
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ZSSK vyškolila vlastných zamestnancov na servis klimatizačných zariadení a zabezpečila im potrebné technické vybavenie  (Zdroj: ZSSK)

Počas leta sa klimatizačné jednotky priebežne monitorujú a každá nahlásená porucha sa rieši v najbližšom možnom technologickom okne. ZSSK zároveň posilnila vlastné servisné kapacity - vyškolila vlastných odborníkov na servis klimatizačných zariadení a zabezpečila im potrebné technické vybavenie. Vďaka tomu dokáže ešte efektívnejšie zabezpečovať údržbu spolu s externými partnermi, ktorí sa jej venovali doposiaľ.

Klimatizácia ide často na svoj maximálny výkon

Mnohí cestujúci si automaticky spájajú vyššiu teplotu vo vozni s poruchou klimatizácie. V praxi však nemusí ísť o nefunkčný systém. Pri vonkajších teplotách blížiacich sa k 40 °C musí klimatizácia neustále kompenzovať teplo prenikajúce cez strechu a okná, teplo produkované desiatkami cestujúcich aj časté otváranie dverí na každej zastávke. Pri úplnej poruche by teplota počas dlhšieho státia alebo pomalej jazdy stúpla aj vysoko nad úroveň vonkajšej teploty.

  • Ak je vo vozni približne 30 °C, veľmi často to znamená, že zariadenie pracuje na svoj maximálny výkon a priebežne kompenzuje extrémnu tepelnú záťaž – aj keď klimatizácia pracuje správne, jej chladiaci výkon môže byť v takýchto podmienkach nižší, než na aký sú cestujúci zvyknutí.
  • Podľa európskej normy EN 13129 by rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou nemal presiahnuť približne 6 až 8 °C – väčší rozdiel by totiž mohol predstavovať zdravotnú záťaž pre organizmus pri prechode medzi prostrediami. Toto opatrenie dodržiavajú aj iní dopravcovia, napríklad České dráhy.

Klimatizáciou je dnes vybavených približne 90 percent vozidiel ZSSK
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Klimatizáciou je dnes vybavených približne 90 percent vozidiel ZSSK  (Zdroj: ZSSK)

Čo robiť, keď je vo vozni až príliš teplo?

Vlakový personál síce nedokáže technickú poruchu odstrániť priamo počas jazdy, zohráva však dôležitú úlohu pri riešení situácie. Preverí hlásenie cestujúcich a podľa možností konkrétnej súpravy im pomôže nájsť vhodnejšie miesto vo vlaku. Poruchu bezodkladne nahlási podľa platných postupov, aby mohla byť odstránená pri najbližšom možnom servisnom zásahu.

Aj pre zamestnancov železníc predstavujú tropické dni mimoriadne náročné pracovné podmienky, keďže zabezpečujú plynulú prevádzku vlakov počas celého leta.

Klimatizáciou je dnes vybavených približne 90 percent vozidiel ZSSK
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Klimatizáciou je dnes vybavených približne 90 percent vozidiel ZSSK  (Zdroj: ZSSK)

Ďalšie investície do moderných vlakov

Preventívna údržba je nevyhnutná, najväčšiu zmenu však prinesie pokračujúca obnova vozového parku. Každé nové alebo modernizované vozidlo ZSSK bude vybavené výkonnejšou klimatizáciou, moderným informačným systémom, bezbariérovým prístupom a ďalšími prvkami, ktoré dnes cestujúci očakávajú ako štandard. V najbližších rokoch ZSSK postupne uvedie do prevádzky:

  • ďalšie elektrické jednotky Panter, ktoré zvýšia komfort regionálnej dopravy,
  • veľkokapacitné dvojpodlažné jednotky KISS,
  • nové batériové jednotky (BEMU) pre trate bez elektrifikácie,
  • komplexne modernizovaných 33 motorových jednotiek radu 813 „Bageta“, ktoré získajú klimatizáciu, nový interiér, vákuové toalety, Wi-Fi, USB zásuvky a predĺžia svoju životnosť o ďalších 10 až 15 rokov,
  • modernizované lôžkové vozne, ktoré prinesú klimatizované kupé, nové sociálne zariadenia a vyšší štandard nočného cestovania.

Horúčavy z vlakov nezmiznú. ZSSK preto spája každodennú údržbu, posilňovanie servisných kapacít a obnovu vozidiel. Cieľom je, aby sa klimatizácia postupne stala samozrejmosťou aj v regionálnej doprave.

VIAC O CESTOVANÍ SO ZSSK

Klimatizáciou je dnes vybavených približne 90 percent vozidiel ZSSK
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Klimatizáciou je dnes vybavených približne 90 percent vozidiel ZSSK  (Zdroj: ZSSK)

Advertoriál pripravený v spolupráci so ZSSK. 

Viac o téme: KlimatizáciaHorúčavyZSSK
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