Koniec luxusných dovoleniek pre Rusov? Európske krajiny žiadajú o sprísnenie vízového režimu

BRUSEL - Skupina európskych krajín vyzvala EÚ, aby občanom Ruska sťažila dovolenku v Európe. O tejto otázke, ktorú v liste nastolili Poľsko, Nórsko, pobaltské štáty a ďalších deväť členských krajín schengenského priestoru, diskutovali ministri vnútra EÚ na svojom štvrtkovom stretnutí v Luxemburgu, informovala agentúra AFP.
„Je veľmi znepokojujúce sledovať rastúci počet ruských turistov, ktorí si užívajú cestovanie a oddych na európskych plážach a v európskych letoviskách, zatiaľ čo rakety a drony naďalej zasahujú civilistov a civilnú infraštruktúru na Ukrajine,“ uvádza sa v liste, s ktorého obsahom sa AFP oboznámila. Švédsky minister pre migráciu Johan Forssell vyhlásil, že chce, aby „už neboli žiadne nákupné víkendy, žiadne luxusné výlety do Európy, zatiaľ čo Ukrajinci umierajú na bojisku.“
Podľa citovaného listu bolo ruským občanom v roku 2025 vydaných viac ako 470.000 turistických schengenských víz, z ktorých mnohé boli viacnásobné. Medzi krajiny, ktoré vydávajú najviac takýchto víz, patria aj obľúbené turistické destinácie ako Francúzsko, Španielsko a Taliansko. List z 2. júna vyzýva na „nové reštriktívne a záväzné vízové opatrenia“. Jeho signatári argumentujú, že v čase obáv, že Kremeľ sa snaží destabilizovať EÚ prostredníctvom hybridných útokov, predstavuje ľahký prístup ruských občanov do Európy aj bezpečnostné riziká.
Bežní Rusi by mali na sebe viac pocítiť dôsledky vojny
AFP pripomenula, že časť politikov i radových občanov zastáva názor, že bežní Rusi by mali na sebe viac pocítiť dôsledky vojny, ktorú Kremeľ rozpútal voči Ukrajine. Iné členské krajiny EÚ tvrdia, že by bolo nesprávne používať vízové obmedzenia voči Rusom ako kolektívny trest. Niektorí diplomati EÚ tiež argumentujú, že Rusom, ktorí sú doma vystavení štátom kontrolovanému mediálnemu prostrediu, cestovanie do Európy pomáha zoznámiť sa s odlišnými naratívmi. Aj predstaviteľka ruskej exilovej opozície Julija Navaľná v septembri 2025 upozornila, že rozsiahle obmedzenia by boli „vážnou chybou“, pretože by posilňovali naratív Kremľa, že Európa je nepriateľská voči všetkým Rusom.
Krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu - vo februári 2022 - EÚ pozastavila platnosť dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskom a v novembri 2025 prijala ďalšie opatrenia, ktorými obmedzila vydávanie viacnásobných víz ruským občanom. Počet udelených víz Rusom následne prudko klesol z viac ako štyroch miliónov pred vojnou na približne pol milióna v roku 2024. Niektoré členské štáty EÚ presadzujúce tvrdší postup voči podporovateľom ruskej vojny proti Ukrajine tvrdia, že tieto opatrenia nie sú dostatočné. Zároveň poukazujú na nerovnomerné uplatňovanie vízových pravidiel v rámci Únie.