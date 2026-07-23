Princ George je oficiálne tínedžer! Kráľovská rodina zverejnila nové fotky a tiež dojemné video!

LONDÝN - Malý princ? Zabudnite! George oslávil 13 rokov a vyrástol na fešáka. Fanúšikovia neveria vlastným očiam!
Čas letí neuveriteľnou rýchlosťou! Ešte nedávno bol malý princ George rozkošným chlapcom, ktorého celý svet sledoval pri prvých krokoch na balkóne Buckinghamského paláca. Dnes je však všetko inak – budúci britský kráľ oslávil už 13. narodeniny a vstúpil do tínedžerských rokov vo veľkom štýle.
Pri tejto príležitosti zverejnili princ William a princezná Kate nový oficiálny portrét svojho najstaršieho syna. A internet okamžite zaplavili reakcie. Jedna vec je totiž jasná – George už vôbec nepripomína malého chlapca.
Fešák ako z titulky
Na novej fotografii pózuje George uvoľnene v tmavom saku a bielej košeli s rozopnutým golierom. Ruky má vo vreckách, na tvári široký úsmev a pôsobí sebavedomejšie než kedykoľvek predtým. Mnohí fanúšikovia si okamžite všimli, že sa čoraz viac podobá na svojho otca, princa Williama, v jeho mladých rokoch.
Aj počas nedávneho finále Wimbledonu bolo zrejmé, že George doslova vystrelil do výšky. Vedľa svojej mamy Kate už pôsobí takmer ako dospelý mladý muž.
Veľká životná zmena
Trináste narodeniny neprinášajú len oslavu, ale aj významný míľnik. Už v septembri George nastúpi na prestížnu Eton College, rovnakú školu, ktorú kedysi navštevoval aj princ William. Znamená to novú etapu života, viac samostatnosti a zároveň ďalší krok na ceste k budúcej kráľovskej úlohe.
William a Kate sa pritom dlhodobo snažia, aby ich deti vyrastali čo najnormálnejšie. Verejné vystúpenia dávkujú veľmi opatrne a Georgea postupne pripravujú na povinnosti, ktoré ho raz čakajú ako budúceho panovníka.
Z malého princa budúci kráľ
Hoci je druhý v poradí na britský trón, jeho rodičia robia všetko pre to, aby si ešte užil obyčajné detstvo. To sa však pomaly končí. George vstupuje do tínedžerských rokov, čaká ho nová škola, väčšia zodpovednosť a ešte intenzívnejší záujem verejnosti.