Zamknete, no auto ostane odomknuté: Slovenka (54) doplatila v Chorvátsku na nový TRIK zlodejov! Polícia varuje

DRAGANIĆ - Vodič zamkne auto, no vozidlo zostane odomknuté. Môže za to rušička, ktorú páchatelia používajú čoraz častejšie. Na nový trik zlodejov pravdepodobne doplatila aj 54-ročná Slovenka na dovolenke v Chorvátsku, kde jej z obytného auta ukradli doklady a stovky eur.
Na parkovisku odpočívadla Draganić na diaľnici A1 došlo v noci na stredu k šokujúcej krádeži. Neznámy páchateľ sa krátko po polnoci vlámal do obytného auta so slovenskými poznávacími značkami a ukradol tašku s dokladmi a hotovosťou 54‑ročnej Slovenky, píše portál index.hr. Podľa polície presiahla škoda 1300 eur a po páchateľovi pátrajú.
Incident sa stal v období, keď sa po chorvátskych cestách pohybuje veľké množstvo dovolenkárov. Polícia preto upozorňuje na zvýšené riziko krádeží a pripomína, že zlodeji čoraz častejšie používajú elektronické zariadenia na blokovanie signálu pri uzamykaní vozidiel.
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Ak je páchateľ v blízkosti a aktivuje rušičku, tzv, jammer, vozidlo sa pri stlačení tlačidla na kľúči v skutočnosti nezamkne, hoci vodič si myslí opak. „Odporúčame fyzicky skontrolovať všetky dvere. Môže sa to zdať zbytočné, ale ak má niekto pri sebe zapnutý jammer, môžete sa stať obeťou krádeže,“ uvádza polícia.
Elektronické útoky sú čoraz bežnejšie
Polícia vysvetľuje, že rušička blokuje signál z kľúča ešte skôr, než dorazí k vozidlu. Auto tak zostane odomknuté a zlodeji sa k nemu dostanú bez akéhokoľvek odporu. „Hoci stále existujú páchatelia, ktorí fyzicky vylomia dvere, elektronika posunula krádeže na novú úroveň. Zlodeji čoraz častejšie používajú elektronické zariadenia, aby sa dostali k vozidlám alebo veciam v nich,“ uvádza sa v policajnom stanovisku.
Vzhľadom na vysoký počet dovolenkárov polícia odporúča vždy fyzicky skontrolovať zamknutie vozidla, neodkladať doklady a cennosti na viditeľné miesta, parkovať na osvetlených a frekventovaných miestach, a zároveň byť obozretný pri odpočívadlách a čerpacích staniciach.