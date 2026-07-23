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PRIESKUM Mladí dospelí majú najvyššiu finančnú pohodu: Zároveň ich však trápi stres a osamelosť

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Mladí dospelí vo veku 18 až 34 rokov dosahujú najvyšší index finančnej pohody, majú finančnú rezervu a cítia sa najlepšie pripravení na dlhý život. Tá istá generácia však vykazuje aj najvyššiu mieru stresu, úzkostí a osamelosti. Ukázal to najnovší prieskum skupiny NN o dlhovekosti.

Viac ako polovica mladých dospelých (52 %) má úspory, ktoré im v prípade výpadku príjmu umožnia vyžiť minimálne tri mesiace. Vyšší podiel ľudí s finančnou rezervou nameral prieskum len u dôchodcov vo veku 65 až 79 rokov, kde má takúto rezervu 54 % ľudí.

Mladí dospelí do 34 rokov sa zároveň spomedzi všetkých vekových skupín cítia najviac pripravení na dlhý život. Až 39 % mladých dospelých verí, že ak sa dožijú 100 rokov, budú mať dostatok finančných prostriedkov. Celoslovenský priemer je 30 %, pričom u ľudí vo veku 65 až 79 rokov táto dôvera klesá na 26 %.

Mladé generácie sú aktívnejšie aj v sledovaní svojho zdravia. Nositeľné zariadenia na sledovanie aktivity, tepu či spánku používa 44 % z opýtaných, kým u ľudí nad 50 rokov je to len 23 %. Aplikácie na podporu duševného zdravia a mindfulness má približne štvrtina mladých, čo je päťnásobok oproti dôchodcom.

Napriek finančnému optimizmu a proaktívnemu prístupu k zdraviu sú mladí dospelí vo veku od 18 do 34 rokov psychicky najviac pod tlakom. Osamelo sa cíti viac ako polovica z nich, čo je výrazne viac ako u starších vekových skupín. Časté stavy úzkosti alebo depresie uvádza 21 % opýtaných z tejto vekovej skupiny, rovnaký podiel pociťuje pravidelný stres.

Medzinárodný prieskum pre skupinu NN pod názvom Longevity Survey 2025 realizovala výskumná agentúra Indiville prostredníctvom online dotazníka v piatich európskych krajinách - na Slovensku, v Českej republike, Belgicku, Grécku a Španielsku na vzorke 5119 respondentov, z toho 1018 zo Slovenska. Zber dát sa uskutočnil od 29. septembra do 4. novembra 2025.

Viac o téme: GeneráciaúzkosťStresMladí ľudiaFianancieFinančná rezerva
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