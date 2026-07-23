Skvelý TRIK na OCHLADENIE celej domácnosti, stačí zmeniť jedno nastavenie

LONDÝN – Posledné roky nás presvedčili o tom, že horúčavy sa počas letných mesiacov objavili aj v tých oblastiach, kde sa v minulosti vôbec nevyskytovali. Ľudia sa snažia bojovať proti nim všetkými možnými spôsobmi. Veľmi účinná metóda je však v každej domácnosti, kde je kotol.
Nielen v Británii, ale aj na Slovensku sú niektoré bytové jednotky zariadené tak, že majú samostatný kotol, čím si dokážu regulovať teplotu v každej izbe. Takéto domácnosti majú teraz výhodu, pretože práve prestavením kotla môžeme ochladiť všetky s radiátormi.
Obyvatelia Veľkej Británie, ktorí na leto vypli svoje kotly v domácnostiach, očakávali, že im účty za plyn klesnú. Nestalo sa tak. Podľa plynára Patricka Garnera zo spoločnosti Heatable je na vine pravdepodobne špecifické nastavenie kotla.
Kedy sa spotrebuje najviac plynu?
Každá sprcha, horúca voda z kohútika alebo umývanie riadu, spustí kotol. A hoci je každý impulz relatívne krátky, kotol pri každej prevádzke uvoľňuje malé množstvo tepla. Inými slovami, plyn používate v domácnosti nepretržite.
"Keď sa vypne kúrenie, najviac plynu sa spotrebuje na ohrev vody. V domoch, kde sa každý deň sprchuje niekoľko ľudí, sa náklady ešte navýšia," priblížil plynár Garner pre Mirror.
Ako ušetriť?
Najprv sa uistite, že váš kotol je nastavený iba na režim ohrevu teplej vody. Ak necháte zapnuté kúrenie aj ohrev teplej vody, neočakávané chladné obdobie alebo zle umiestnený termostat môžu spustiť kúrenie bez toho, aby si to niekto všimol.
Pozor na baktérie
Za ďalšie je potrebné skontrolovať teplotu teplej vody na samotnom bojleri. Pre kombinované bojlery je pre kohútiky a sprchy zvyčajne pohodlná teplota okolo 45 až 50 stupňov Celzia.
"Je potrebné dodať, že sa to týka iba kombinovaných kotlov. Ak máte vo svojom dome zásobník teplej vody, neznižujte teplotu akumulovanej vody pod 60 stupňov Celzia, aby ste predišli riziku vzniku baktérie legionella."
Predhriata teplá voda
Nakoniec skontrolujte, či má váš kotol aktivovaný predhrievací alebo komfortný režim. Ten udržiava malé množstvo vody v kotli teplé, takže teplá voda sa do kohútika dostane rýchlejšie, ale spôsobuje to, že sa kotol opakovane zapína počas dňa, aj keď nikto nepoužíva teplú vodu.
"Režim predhrievania neustále pridáva teplo do vášho domu a zvyšuje vaše účty," varoval na záver plynár Patrick.