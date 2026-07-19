Nedeľa19. júl 2026, meniny má Šarlota, Dušana, zajtra Eliáš, Iľja, Eliána

Slovenskom prejde búrková VLNA: TU sa musia pripraviť už o pár hodín! Platia výstrahy

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Slovensko dnes zažije posledný teplý deň z aktuálnej série horúčav. Teploty na juhozápade ešte vystúpia nad +30 °C, no už popoludní sa začne výrazná zmena. Od západu totiž postupuje studený front, ktorý prinesie búrky a ochladenie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstraha pred búrkami pre celé územie Slovenska.

Počas uplynulého týždňa panovali na Slovensku vysoké teploty, no tie nateraz končia. Za frontom sa začne do našej oblasti postupne dostávať chladnejší vzduch, ktorý spôsobí pokles denných teplôt v nasledujúcich dňoch, informuje iMeteo.sk. Ochladenie bude citeľné a postupné.

Búrky dorazia už popoludní

Búrky sa už dopoludnia začnú formovať nad Moravou a východným Rakúskom. Tam sa spoja do väčších celkov a následne prejdú nad naše územie. Meteorológovia upozorňujú, že prvé búrky sa u nás môžu objaviť už krátko po 13:00 h. Najskôr zasiahnu severné a severozápadné regióny, kde sú dnes najvhodnejšie podmienky na ich vznik. Práve v týchto oblastiach sa môžu vyskytnúť aj intenzívnejšie javy, vrátane krúp.

Búrky sa začnú formovať nad Moravou a Rakúskom
Zobraziť galériu (2)
Búrky sa začnú formovať nad Moravou a Rakúskom  (Zdroj: Počasie & Radar)

Popoludní sa búrková vlna presunie nad stredné Slovensko, večer a v noci zasiahne aj východné regióny, kde bude postupne slabnúť. Počas večera a noci budú postupovať ďalej na východ, kde by mali následne postupne slabnúť a ustávať.

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého stupňa, ktoré platia pre celé Slovensko od 14.00 h do 21.00 h. SHMÚ varuje pred zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 65 až 85 km/h a s krúpami.

Po prechode frontu sa počasie stabilizuje, no teploty začnú klesať. Tropické hodnoty sa už v najbližších dňoch nevrátia.

Viac o téme: PočasieBúrky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Mesto na východe Slovenska
Mesto na východe Slovenska zasiahla silná BÚRKA: FOTO Krúpy, vietor a lejak napáchali rozsiahle škody!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Búrky priniesli LEJAK a
Búrky priniesli LEJAK a silný vietor, VIDEO mnohé obce ostali bez elektriny! Slovensko čakajú ďalšie DVE VLNY
Domáce
BÚRKA narušila známy festival:
BÚRKA narušila známy festival: Prišiel silný vietor a lejak, museli prerušiť program!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

BRATISLAVA: 14. ročník podujatia Národný pochod Hrdí na rodinu
BRATISLAVA: 14. ročník podujatia Národný pochod Hrdí na rodinu
Správy
BRATISLAVA: 16. ročník podujatia Dúhový pride Bratislava
BRATISLAVA: 16. ročník podujatia Dúhový pride Bratislava
Správy
Organizátor M. Zemanovič hovorí o historickej žatve
Organizátor M. Zemanovič hovorí o historickej žatve
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Slovenskom prejde búrková VLNA: TU sa musia pripraviť už o pár hodín! Platia výstrahy
Domáce
Prudký nárast cien na
Prudký nárast cien na benzínkach: Z noci na deň zdraželi palivá o 4 centy! Takto drahé neboli už dlho
Domáce
Ilustračné foto
Najbezpečnejšie miesto v aute: Nie je to tam, kde si myslíte... ŠTÚDIA vyvrátila známy MÝTUS!
Domáce
Bezpečnostné opatrenia v Bratislave pri Dúhovom Pride a podujatí Hrdí na rodinu prebehli pokojne VIDEO
Bezpečnostné opatrenia v Bratislave pri Dúhovom Pride a podujatí Hrdí na rodinu prebehli pokojne VIDEO
Bratislava

Zahraničné

FOTO Zemetrasenie vo Venezuele má
Zemetrasenie vo Venezuele má už 5119 obetí: V troskách budov stále hľadajú ďalšie telá
Zahraničné
FOTO Dedina zažíva INVÁZIU záhadných
Dedina zažíva INVÁZIU záhadných ČERVOV: Sú takmer všade, obyvatelia opúšťajú svoje domovy!
Zahraničné
ODVETA po nočných náletoch
ODVETA po nočných náletoch USA: Irán zaútočil kamikadze dronmi na americké základne!
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY ONLINE Kyjev a
MIMORIADNY ONLINE Kyjev a Odesa pod paľbou! Rusko zasiahlo prístavy: Zelenskyj zvažuje odvolanie HLAVNÉHO veliteľa
Zahraničné

Prominenti

Bruchala zvažuje vstup do
Bruchala zvažuje vstup do politiky! Obrovská kritika Slovenska: Zaťal do živého, toto ho odrádza
Domáci prominenti
Milan Lasica
Uplynulo už päť rokov od smrti Milana Lasicu: Otestujte sa v kvíze! Ako dobre poznáte jeho život?
Domáci prominenti
Benedict Cumberbatch
Únos známeho herca: Dostal defekt a potom... Použili zbraň!
Osobnosti
3. kolo Let´s Dance
Slovenská Kardashianka opäť rozpálila fanúšikov: Z dovolenky poslala záber ako z reklamy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci sú prekvapení: Neuveriteľný
Vedci sú prekvapení: Neuveriteľný objav! Slony si dávajú vlastné mená
Zaujímavosti
Toto vám môže pokaziť
Toto vám môže pokaziť celú dovolenku: Nebezpečenstvo číha vo vode aj v obľúbených nápojoch!
Zaujímavosti
9 príznakov, ktoré muži
9 príznakov, ktoré muži často ignorujú: Spozornieť by mali oni aj celá ich rodina!
vysetrenie.sk
Cecilie Fjellhøyová
Tinder podvodník ju pripravil o 220-tisíc eur: Ani po ôsmich rokoch si nevie prenajať byt či získať kreditnú kartu
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Známe slovenské trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk

Ekonomika

Tieto elektrické kolobežky môžu byť nebezpečné: Pri používaní hrozí riziko pádu!
Tieto elektrické kolobežky môžu byť nebezpečné: Pri používaní hrozí riziko pádu!
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)
Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)
Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely
Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Šialená prestrelka v zápase o bronz: Anglicko aj vďaka prvému polčasu má bronz
MS VO FUTBALE 2026 Šialená prestrelka v zápase o bronz: Anglicko aj vďaka prvému polčasu má bronz
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Historickú prestrelku nevidel: Infantino sa na šialený boj o bronz nemohol dostaviť
MS VO FUTBALE 2026 Historickú prestrelku nevidel: Infantino sa na šialený boj o bronz nemohol dostaviť
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Messi prišiel o historický rekord: Mbappé pred finále opäť streleckým lídrom
MS VO FUTBALE 2026 Messi prišiel o historický rekord: Mbappé pred finále opäť streleckým lídrom
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Finále prinesie aj súboj generácií: Yamal chce zosadiť Messiho z trónu
MS VO FUTBALE 2026 Finále prinesie aj súboj generácií: Yamal chce zosadiť Messiho z trónu
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
Klasické testy
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
Doprava

Kariéra a motivácia

Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Odstupné a odchodné
Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Vyhorenie
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Motivácia a inšpirácia
Práca, ktorá dáva zmysel: polícia prijíma nováčikov s príspevkom 5 000 € a platom už počas školy
Práca, ktorá dáva zmysel: polícia prijíma nováčikov s príspevkom 5 000 € a platom už počas školy
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Rady a tipy
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Rady a tipy

Technológie

Prečo prestali mať smartfóny ľahko vymeniteľnú batériu? Nie sú za tým len peniaze, má to aj bezpečnostné dôvody
Prečo prestali mať smartfóny ľahko vymeniteľnú batériu? Nie sú za tým len peniaze, má to aj bezpečnostné dôvody
Návody
Dvaja americkí vojaci zahynuli pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku. USA okamžite spustili odvetné údery
Dvaja americkí vojaci zahynuli pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku. USA okamžite spustili odvetné údery
Moderná vojna a konflikty
Populárna diéta v jednej časti čreva podporila rast nádorov, o pár centimetrov ďalej ich tlmila
Populárna diéta v jednej časti čreva podporila rast nádorov, o pár centimetrov ďalej ich tlmila
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajinci poslali na Rusov roboty. Bez jediného vojaka dobyli ruskú pozíciu
VIDEO: Ukrajinci poslali na Rusov roboty. Bez jediného vojaka dobyli ruskú pozíciu
Armádne technológie

TN LIVE

Inter predstavil veľkú posilu. Top talent ostáva doma
Inter predstavil veľkú posilu. Top talent ostáva doma
Klubové súťaže
S Bielikovou bojovali Slovenky na olympiáde či MS a hrali o medailu. Už sa mi to nechce ani veriť, vraví
S Bielikovou bojovali Slovenky na olympiáde či MS a hrali o medailu. Už sa mi to nechce ani veriť, vraví
Slovensko
Katastrofálny šampionát pokračuje, dvadsiatka prehrala aj piaty zápas
Katastrofálny šampionát pokračuje, dvadsiatka prehrala aj piaty zápas
Reprezentácie
Giannis zmenil číslo a teší sa v Miami na Messiho
Giannis zmenil číslo a teší sa v Miami na Messiho
Amerika

Bývanie

Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali

Pre kutilov

Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Recepty
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Záhrada
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partnerky futbalových hviezd MS 2026: Módna diva po boku Ronalda, Yamal má oči pre túto krásku a ďalší
Zahraničné celebrity
Partnerky futbalových hviezd MS 2026: Módna diva po boku Ronalda, Yamal má oči pre túto krásku a ďalší
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Slovenskom prejde búrková VLNA: TU sa musia pripraviť už o pár hodín! Platia výstrahy
Dedina zažíva INVÁZIU záhadných
Zahraničné
Dedina zažíva INVÁZIU záhadných ČERVOV: Sú takmer všade, obyvatelia opúšťajú svoje domovy!
ODVETA po nočných náletoch
Zahraničné
ODVETA po nočných náletoch USA: Irán zaútočil kamikadze dronmi na americké základne!
Prudký nárast cien na
Domáce
Prudký nárast cien na benzínkach: Z noci na deň zdraželi palivá o 4 centy! Takto drahé neboli už dlho

Ďalšie zo Zoznamu