Slovenskom prejde búrková VLNA: TU sa musia pripraviť už o pár hodín! Platia výstrahy

BRATISLAVA - Slovensko dnes zažije posledný teplý deň z aktuálnej série horúčav. Teploty na juhozápade ešte vystúpia nad +30 °C, no už popoludní sa začne výrazná zmena. Od západu totiž postupuje studený front, ktorý prinesie búrky a ochladenie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstraha pred búrkami pre celé územie Slovenska.
Počas uplynulého týždňa panovali na Slovensku vysoké teploty, no tie nateraz končia. Za frontom sa začne do našej oblasti postupne dostávať chladnejší vzduch, ktorý spôsobí pokles denných teplôt v nasledujúcich dňoch, informuje iMeteo.sk. Ochladenie bude citeľné a postupné.
Búrky dorazia už popoludní
Búrky sa už dopoludnia začnú formovať nad Moravou a východným Rakúskom. Tam sa spoja do väčších celkov a následne prejdú nad naše územie. Meteorológovia upozorňujú, že prvé búrky sa u nás môžu objaviť už krátko po 13:00 h. Najskôr zasiahnu severné a severozápadné regióny, kde sú dnes najvhodnejšie podmienky na ich vznik. Práve v týchto oblastiach sa môžu vyskytnúť aj intenzívnejšie javy, vrátane krúp.
Popoludní sa búrková vlna presunie nad stredné Slovensko, večer a v noci zasiahne aj východné regióny, kde bude postupne slabnúť. Počas večera a noci budú postupovať ďalej na východ, kde by mali následne postupne slabnúť a ustávať.
Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého stupňa, ktoré platia pre celé Slovensko od 14.00 h do 21.00 h. SHMÚ varuje pred zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 65 až 85 km/h a s krúpami.
Po prechode frontu sa počasie stabilizuje, no teploty začnú klesať. Tropické hodnoty sa už v najbližších dňoch nevrátia.