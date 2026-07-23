Na Roba Miklu je už ťažký pohľad: S týmto by dnes v Superstar nezahviezdil!

BRATISLAVA - Patril medzi najvýraznejšie tváre prvej série SuperStar a mnohí mu predpovedali veľkú hudobnú kariéru. Namiesto úspechu však Robo Mikla zvádzal dlhé roky boj s alkoholom, ktorý ho priviedol až na úplné dno. Dnes vy už v súťaži určite nezahviezdil...
V apríli sme na Topkách upozornili na výraznú premenu Roba Miklu. Spevák, ktorého si diváci dodnes spájajú s prvou sériou šou Slovensko hľadá SuperStar, sa za posledné obdobie viditeľne zmenil. Na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje fotografie aj videá, na ktorých spieva a pripomína, že hudba zostáva aj po rokoch neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Stačí si však pozrieť zábery, ktoré nájdete vo videu pod článkom, a mnohí fanúšikovia len smutne skonštatujú, že dnes je z niekdajšieho charizmatického speváka úplne iný človek.
Robo doslova mizne pred očami, čo mnohých mrzí, keďže jeho talent bol v minulosti nespochybniteľný. Mikla na seba prvýkrát výraznejšie upozornil v roku 2004 počas historicky prvej série speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar. Originálnym prejavom, silným hlasom aj rebelskou povahou si okamžite získal pozornosť divákov. Mnohí mu predpovedali úspešnú hudobnú kariéru, no namiesto veľkých pódií prišli problémy, ktoré ho postupne stiahli na úplné dno. Jeho pôsobenie v šou sa napokon skončilo predčasne pre kontroverzné správanie.
Napriek tomu sa hudby nikdy úplne nevzdal. Oveľa viac ako kariéra však verejnosť v nasledujúcich rokoch šokovali jeho otvorené výpovede o ťažkom detstve, závislosti od alkoholu a psychických problémoch. Spevák sa narodil biologickej matke alkoholičke vo väzení, údajne pod menom Vojtech Zenko. Podľa vlastných slov prišiel na svet už s následkami jej závislosti, ktorá výrazne poznačila jeho život od úplného začiatku.