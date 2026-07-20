Syn Joža Ráža vytiahol rodinný poklad! Zverejnil vzácnu FOTO spred 46 rokov

BRATISLAVA – Takýto pohľad do súkromia legendárneho speváka sa len tak nevidí. Syn Joža Ráža Jozef sa podelil o záber z rodinného archívu, ktorý zachytáva obľúbeného muzikanta v úplne inej životnej úlohe.
Čiernobiela fotografia ukazuje legendárneho lídra skupiny Elán v období, keď ho verejnosť poznala najmä ako charizmatického speváka a hudobníka. Doma však prežíval úplne inú, oveľa osobnejšiu kapitolu svojho života.
Snímka vznikla v roku 1979 a zachytáva jeden z najdôležitejších momentov v živote speváka. Na zábere je mladý Jožo Ráž so svojou manželkou Barborou krátko po narodení ich syna Jozefa. Práve ten sa po desaťročiach rozhodol podeliť o spomienku z čias, keď rodina bývala v obyčajnom jednoizbovom byte na Kupeckého ulici v Bratislave. „A teraz prosím na odľahčenie niečo z môjho archívu, priatelia. Moja prvá fotografia po narodení. Odfotené v roku 1979 v 1-izbovom byte mojich rodičov na Kupeckého ulici v Bratislave,“ napísal k fotografii Jozef Ráž mladší.
Záber zachytáva známu hudobnú osobnosť mimo koncertných pódií a reflektorov. Ešte pred rokmi slávy, vypredaných koncertov a statusu jednej z najväčších postáv slovenskej hudby bol Jožo Ráž predovšetkým manželom a čerstvým otcom. Fotografia zároveň pripomína dobu, keď rodina žila úplne bežným životom. Namiesto veľkých vystúpení ukazuje domáci moment z prvých dní po narodení dieťaťa.
Jožo Ráž patril vždy medzi osobnosti, ktoré si svoje súkromie starostlivo strážili. Hoci desaťročia stál na čele jednej z najúspešnejších slovenských kapiel, verejnosť poznala najmä jeho hudobnú tvár. Tento záber však ponúka pohľad na obdobie, ktoré zostávalo pred očami verejnosti ukryté – na život legendy v úlohe otca a manžela.
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