Desivá nehoda motocyklistu na VIDEU: Po náraze ho katapultovalo do vzduchu!

PABIANICE – Dramatická dopravná nehoda v poľských Pabianiciach bola zachytená na priemyselnej kamere a zábery sa začali šíriť internetom. Po zrážke s osobným autom vyletel 35-ročný motocyklista niekoľko metrov do vzduchu, pričom utrpel zranenia, s ktorými ho záchranári previezli do nemocnice.
Vodič pri odbočovaní zrejme nedal prednosť
Nehoda sa stala na križovatke ulíc Łaska a Wspólna. Podľa prvotných zistení polície išiel 42-ročný vodič vozidla Cupra po ulici Łaska smerom na Ksawerów. Pri odbočovaní doľava však podľa vyšetrovateľov pravdepodobne nedal prednosť protiidúcemu motocyklistovi, ktorý jazdil po hlavnej ceste. O prípade informovala Okresná polícia v Pabianiciach.
Po náraze bol motocyklista vymrštený vysoko nad vozovku a následne dopadol na cestu. Dramatický okamih zachytila kamera mestského monitorovacieho systému.
Motocyklista skončil v nemocnici
Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky. Tridsaťpäťročného motocyklistu previezli do nemocnice s podozrením na zlomeninu nohy. Rozsah ďalších zranení polícia nezverejnila.
Mestská polícia uviedla, že nehoda sa stala krátko po poludní a opäť pripomenula, aké vážne následky môže mať jediná chyba za volantom.
Obaja vodiči boli triezvi
Policajti na mieste vykonali dychové skúšky aj kontrolu vodičských oprávnení. Podľa ich zistení boli vodič osobného auta aj motocyklista triezvi a mali všetky potrebné oprávnenia na vedenie vozidiel.
Polícia vyšetruje okolnosti nehody
Presnú príčinu nehody naďalej vyšetrujú policajti z Pabianíc. Tí zároveň apelovali na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na križovatkách mimoriadne opatrní, rešpektovali dopravné predpisy a nezabúdali na vzájomnú ohľaduplnosť.
Video z nehody sa medzitým začalo šíriť na sociálnych sieťach a medzi vodičmi vyvolalo diskusiu o tom, aké nebezpečné môžu byť situácie pri odbočovaní cez protismer, keď vodič prehliadne prichádzajúci motocykel.