SaS kritizuje štát: Nechali schátrať systém váženia, ľudia majú zaplatiť nový za 105 miliónov eur

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS upozorňuje na vážne zlyhanie štátu pri kontrole preťažených kamiónov a žiada vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu za 105 miliónov eur. Podľa SaS štát najskôr zanedbal existujúci systém dynamického váženia kamiónov a dnes namiesto jeho sfunkčnenia prichádza s ďalším drahým projektom, ktorý zaplatia ľudia. Uviedli to na brífingu predstavitelia SaS Marián Viskupič (podpredseda SaS) a Peter Báthory, ktorý sa v SaS venuje doprave.
Viskupič upozornil, že nejde o ojedinelý problém, ale o opakujúci sa vzorec fungovania súčasnej vlády. „Najprv štát nechá svoj majetok a existujúce systémy chátrať, potom problém narastie do rozmerov krízy a nakoniec príde s novým projektom za stovky miliónov eur. Videli sme to pri mostoch a dnes to vidíme aj pri dynamických váhach. Slováci už tieto technológie raz zaplatili, preto nemôže byť riešením vlády pýtať od nich ďalších 105 miliónov eur bez jasného vysvetlenia,“ uviedol Viskupič.
SaS zároveň upozorňuje, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripravuje nový systém kontroly nákladnej dopravy za 105 miliónov eur, pričom štúdiu uskutočniteľnosti nezverejnilo. Podľa SaS je nevyhnutné vysvetliť, ako bola cena vypočítaná, čo presne Slovensko za tieto peniaze dostane a ako bude nový systém spolupracovať s technológiami, ktoré už štát vlastní.
Súčasný stav poškodzuje poctivých dopravcov
Báthory upozornil, že problémom nie je nedostatok technológií, ale ich nefunkčnosť a nečinnosť Ministerstva dopravy (MD) SR. „Zo sedemnástich inteligentných dynamických váh, ktoré si občania už zaplatili zo svojich daní, sú dnes plne funkčné iba tri. A ani jedna z nich nedokáže automaticky sankcionovať preťažený kamión. Štát má senzory, údaje aj infraštruktúru. Jediné, čo nemá, je funkčné ministerstvo dopravy,“ vyhlásil Báthory.
Podľa Báthoryho súčasný stav poškodzuje poctivých dopravcov a zároveň zvyšuje náklady na opravy ciest. „Minister dopravy svojou nečinnosťou chráni viac tých, ktorí pravidlá porušujú, ako tých, ktorí ich dodržiavajú. Preťažené kamióny ničia slovenské cesty a škody následne platia všetci daňovníci,“ dodal.
SaS preto vyzýva ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), aby bezodkladne zverejnil kompletnú štúdiu uskutočniteľnosti, podrobný rozpočet projektu a informácie o prepojení nového systému s existujúcimi váhami. Zároveň žiada ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby predstavil harmonogram opravy existujúcich zariadení a predložil legislatívu, ktorá umožní automatické sankcionovanie preťažených kamiónov.
„Ak je projekt za 105 miliónov eur potrebný a hospodárny, vláda nemá dôvod nič tajiť. Najprv by však mala sfunkčniť to, čo už štát má a až potom vysvetľovať, prečo potrebuje ďalšie desiatky miliónov eur na nový systém,“ uzatvoril Viskupič.