Utekajúci Oľha pobavil Slovákov: Takto si z neho vystrelil Kemka či Fero Joke!

BRATISLAVA - Matúš Oľha sa po stredajšom rokovaní Rady Fondu na podporu umenia postaral o jednu z najvirálnejších scén posledných dní. Namiesto odpovedí na otázky novinárov sa pred kamerami rozbehol na útek. Video okamžite zaplavilo sociálne siete a jeho šprint sa stal terčom vtipov, meme obrázkov aj reakcií známych osobností.
Matúš Oľha pobavil v stredu celý internet. Po skončení rokovania Rady Fondu na podporu umenia (FPU) totiž namiesto odpovedí na otázky novinárov TV JOJ a 360-tky zvolil netradičný spôsob komunikácie – dal sa na útek. Reportéri sa ho snažili zastaviť a získať vyjadrenie k aktuálnym udalostiam vo fonde, Oľha však na ich otázky nereagoval.
Namiesto toho sa rozbehol cez priestory budovy a snažil sa novinárom uniknúť. V jednej chvíli sa dokonca pokúsil ukryť na toalete, no ani to nestačilo. Novinári naňho trpezlivo čakali a pokračovali v snahe získať odpovede. Napokon sa mu však podarilo uniknúť a všetky položené otázky zostali bez reakcie. Počas naháňačky však predsa len stihol stručne vyhlásiť, že Fond na podporu umenia podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy.
Na situáciu pohotovo zareagovali aj známe osobnosti. Herec Juraj Kemka zverejnil z dovolenky s deťmi humorné video, ktorým na virálny moment odkázal, a komik Fero Joke si z celej situácie tradične vystrelil vo svojom typickom štýle. Zdá sa, že Oľhov útek bude na sociálnych sieťach ešte nejaký čas rezonovať.
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