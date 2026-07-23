Schudla 18 kíl a... Slávna herečka išla na plastiku! Visela jej koža na tvári

LOS ANGELES - Schudla takmer 20 kilogramov, no spokojnosť s vlastným vzhľadom sa nedostavila. Ricki Lake (57) preto podstúpila facelift.
Herečka Ricki Lake sa rozhodla bez okolkov podeliť o svoju cestu za spokojnosťou s vlastným vzhľadom. Na sociálnych sieťach zverejnila sériu fotografií zachytávajúcich celý proces – od prvých konzultácií cez obdobie po operácii až po výsledok, ktorý je dnes, po dvoch rokoch, definitívny. Za jej rozhodnutím nestála túžba vyzerať mladšie, ale dôsledok výrazného schudnutia.
Po tom, čo sa jej podarilo zhodiť približne 18 kilogramov, zostala jej pod bradou povolená koža, ktorá jej prekážala. „Nikdy by sa už sama nestiahla,“ vysvetlila herečka dôvod, prečo sa v roku 2024 rozhodla absolvovať hĺbkový lifting spodnej časti tváre a krku v kombinácii s jemným CO₂ laserovým ošetrením. Samotné rozhodovanie podľa nej nebolo výsledkom dlhých úvah. Priznala, že pred operáciou si neštudovala množstvo informácií ani neporovnávala kliniky.
Dôverovala odporúčaniu svojej kamarátky a išla do toho viac-menej spontánne. Dnes však hovorí, že by svoje rozhodnutie nemenila. S odstupom dvoch rokov označuje zákrok za jednu z najlepších investícií do samej seba. Výsledok si pochvaľuje najmä preto, že nepôsobí neprirodzene a zachoval jej vlastné črty tváre. O celej skúsenosti podrobne porozprávala magazínu People.
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