Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov PRITVRDZUJE: Pokuty hrozia za bežné veci, OBROVSKÉ sumy!

ATÉNY - Grécko pred letnou sezónou sprísňuje kontroly a zavádza prísne pravidlá pre turistov. Vysoké opätky na Akropole, fajčenie v aute s dieťaťom či nelegálne parkovanie môžu stáť stovky až tisíce eur.

Letná sezóna sa blíži a Grécko, jedna z najobľúbenejších destinácií slovenských turistov, opäť sprísňuje kontroly. Mnohé pravidlá, ktoré sa môžu zdať banálne, môžu v skutočnosti stáť stovky až tisíce eur, píše portál Blic. Grécke úrady upozorňujú, že neznalosť predpisov neospravedlňuje – a pokaziť si dovolenku zbytočnou pokutou je jednoduché.

Opätky na Akropole? Pokuta až 900 eur

Jedným z najprekvapivejších pravidiel je zákaz nosenia vysokých opätkov na historických lokalitách, najmä na Akropoli. Dôvod je jednoduchý: ostré podpätky poškodzujú staroveký mramor, ktorý už aj tak trpí pod náporom miliónov turistov ročne.

Strážcovia môžu návštevníčku požiadať, aby si topánky vyzula, zakázať jej vstup alebo udeliť pokutu, ktorá môže dosiahnuť až 900 eur. V múzeách a archeologických lokalitách je prísne zakázané dotýkať sa exponátov. Platí to aj pre sochy či ruiny pod holým nebom. Strážcovia môžu návštevníka okamžite vykázať.

Za fajčenie v aute s dieťaťom sa pokuta môže vyšplhať až na 3 000 eur

Ešte prísnejšie sú pravidlá v cestnej premávke. Grécko má nulovú toleranciu voči fajčeniu v aute, ak je vo vozidle dieťa mladšie ako 12 rokov. Ak by ste fajčili v súkromnom aute, hrozila by vám pokuta 1 500 eur

Fajčenie v služobnom alebo prenajatom vozidle s dieťaťom sa trestá ešte viac - pokuta sa vyšplhá až na 3 000 eur. Okrem toho polícia automaticky odoberá vodičský preukaz na 30 dní, a to bez ohľadu na to, kto cigaretu zapálil.

AI kamery a tvrdé sankcie za dopravné priestupky

Grécko okrem toho zavádza inteligentné kamery, ktoré automaticky zaznamenávajú priestupky. Pokuty prichádzajú rýchlo a bez diskusie. Medzi najčastejšie patrí jazda pod vplyvom alkoholu, za ktorú hrozí pokuta od 78 do 1 200 eur. 

Prekročenie rýchlosti v obci do 20 km/h sa trestá sumou 100 eur, pokutu 700 eur zaplatia vodiči za jazdu na červenú alebo predbiehanie cez plnú čiaru. Za nezapnutý pás môžu policajti napariť pokutu vo výške 350 eur, za telefonovanie za volantom v sume 100 eur. 

Parkovanie pri pláži? Môžete prísť o tabuľky aj vodičák

Grécke letoviská sú známe prísnym postihovaním nelegálneho parkovania. „Len na minútku“ sa tu neodpúšťa. Polícia v takom prípade okamžite zloží tabuľky a vodičovi dá pokutu vo výške od 40 do 80 eur.

Okrem toho môže byť na 10 odobratý vodičský preukaz, technický preukaz dokonca až na 20 dní. Najrizikovejšie sú miesta pri plážach, promenádach a v centrách letovísk.

Zákaz umývania áut, problémom je aj klimatizácia

V mnohých oblastiach Grécka platia počas leta obmedzenia spotreby vody. Turisti by sa mali vyhnúť umývaniu auta hadicou pri ubytovaní, zalievaniu záhrad, či nadmernému používaniu vody v apartmánoch.

Častým problémom je aj nechávanie zapnutej klimatizácie celý deň, kým sú hostia na pláži

