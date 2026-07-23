Šimkovičová otvorene: Kritika FPU je často o nesúhlase so zmenou systému

BRATISLAVA - Nie každá kritika súčasného nastavenia Fondu na podporu umenia (FPU) je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch. Vyhlásila to ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS), ktorá zareagovala na oznámenie o odstúpení doterajšieho predsedu rady FPU Matúša Oľhu i okolnostiach jeho rozhodnutia abdikovať.
Šimkovičová, podobne ako Oľha v odôvodnení svojho rozhodnutia, poukazuje na systematické spochybňovanie vedenia rezortu kultúry i ľudí, ktorých ako ministerka menovala do funkcií. „Sme predmetom mimoriadneho drobnohľadu a často aj kritiky, ktorá neprichádza až po vyhodnotení výsledkov, ale ešte predtým, ako sa zmeny vôbec môžu prejaviť. Pracujeme v prostredí, v ktorom sa nespochybňujú iba jednotlivé rozhodnutia, ale často aj samotná legitimita zmien, ktoré presadzujeme,“ upozornila Šimkovičová. Mieni, že uvedený tlak nesúvisí s tým, že by ministerstvo robilo viac chýb ako iné rezorty. „Súvisí predovšetkým s tým, že sa mení spôsob rozhodovania o verejných zdrojoch v kultúre,“ skonštatovala ministerka.
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Pripomína, že i pôsobenie Oľhu na čele Rady FPU sa odvíjalo v období, keď sa fungovanie fondu stalo jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti kultúry. „Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy,“ zdôraznila k Oľhovi ministerka.
Deklarovala zároveň, že rezort pod jej vedením bude aj naďalej vytvárať podmienky na to, aby FPU mohol plniť svoje poslanie profesionálne, transparentne a v prospech celej umeleckej obce. „Budeme presadzovať, aby verejné zdroje v kultúre boli rozdeľované na základe jasných pravidiel, transparentných procesov a verejného záujmu,“ dodala Šimkovičová. Predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. V rade bude pôsobiť naďalej ako jej člen. Do voľby nového predsedu rady (12. augusta) ju bude viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec.