Koniec kontrol na hraniciach? Európska únia chce veľkú zmenu

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok odporučila členským štátom EÚ, ktoré zaviedli v rámci schengenského priestoru dočasné kontroly na hraniciach, aby ich postupne zrušili. Podľa EK nie sú ďalej potrebné vzhľadom na nedávne spustenie nového systému pasových kontrol EÚ, ako aj migračný a azylový pakt, ktorý nadobudne účinnosť 12. júna. Informuje správa agentúry AFP.
„Za týchto podmienok sú členské štáty v pozícii, v ktorej môžu pracovať na postupnom rušení kontrol na vnútorných hraniciach,“ uviedol eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. V schengenskom priestore platí voľný pohyb, jeho členské krajiny však môžu zaviesť kontroly na svojich hraniciach, ak je podľa nich ohrozený verejný poriadok alebo vnútroštátna bezpečnosť. Takéto opatrenia by pritom mali byť výnimočné a dočasné - v zásade by nemali trvať dlhšie ako dva roky. Napriek tomu mnohé vlády v dôsledku politického tlaku na prísnejší postup voči migrantom čoraz častejšie využívajú možnosť zavedenia kontrol na hraniciach.
V posledných rokoch siahlo po takomto opatrení Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko. Všetky tieto štáty sú súčasťou schengenského priestoru a okrem Nórska sú členmi EÚ. Nemecko vykonáva kontroly na aspoň niektorých úsekoch svojich hraníc takmer nepretržite od roku 2015. Od septembra 2024 uplatňuje dočasné kontroly na všetkých pozemných hraniciach. Toto opatrenie predĺžilo už trikrát, naposledy vo februári do polovice septembra 2026.
Kontroly zavideli kvôli nelegálnym migrantom
Ak kontroly trvajú dlhšie ako 12 mesiacov, Európska komisia musí príslušný prípad preskúmať. Teraz zistila, že hraničné kontroly boli celkovo zavedené z dôvodu skutočných a oprávnených obáv súvisiacich s bezpečnostnými hrozbami a migračnou situáciou. Navrhla však, aby sa postupne nahradili napríklad technológiami na sledovanie vozidiel alebo biometrickou identifikáciou. Počet nelegálnych prechodov hraníc do EÚ zistených v prvých štyroch mesiacoch tohto roku sa podľa agentúry Frontex znížil o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
V apríli začal fungovať nový systém EES (kontroly vstupu do EÚ a výstupu z nej), ktorý nahrádza fyzické pečiatky v pasoch a prostredníctvom digitálnej registrácie má zefektívniť i zvýšiť bezpečnosť cestovania do Európy. Pre systém sa už vytvorili dlhé rady na niektorých letiskách, ako aj v anglickom prístave Dover.