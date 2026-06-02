Japonské aerolinky plánujú futuristický projekt: Kultúrne poklady chcú uchovávať až na Mesiaci

TOKIO - Japonská letecká spoločnosť Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 ponúkať prepravu nákladu na Mesiac. V novom projekte plánuje prepravovať predmety kultúrnej hodnoty, ktorým na Zemi hrozí zánik v dôsledku klimatických zmien, ozbrojených konfliktov či prírodných katastrof. Pokiaľ sa zámer uskutoční, JAL sa stane prvou leteckou spoločnosťou na svete, ktorá bude zabezpečovať dopravu nákladu na Mesiac, uviedli agentúry Kjódó a The Japan News.
Nová služba s názvom ARGO Trans-Lunar Heritage Project vzniká v spolupráci spoločnosti JALUX zo skupiny JAL a japonského start-upu ispace. Jej cieľom je ponúknuť firmám aj správam možnosť uložiť vybrané predmety do špeciálnych kontajnerov, ktoré budú následne dopravené na Mesiac.
Spolupráca JAL a ispace
Názov projektu odkazuje na súhvezdie Argo Navis, ktoré symbolizuje veľkú plachetnicu pomenovanú po bájnych Argonautoch. Organizátori koncept projektu označili ako "archu plávajúce pre budúce generácie". Zmyslom iniciatívy je podľa spoločnosti ispace uchovať cenné kultúrne dedičstvo a doklady ľudskej činnosti.
Projekt vychádza z myšlienky, že prostredie Mesiaca môže slúžiť ako bezpečné úložisko kultúrne významných predmetov v čase, keď Zem ohrozujú rýchle klimatické a spoločenské zmeny. JAL plánuje v spolupráci s miestnymi samosprávami a firmami po celom Japonsku zhromažďovať predmety, ktoré odrážajú súčasnú kultúru, napríklad regionálne špeciality či výrobky miestnych podnikov.
Kontajner pre Mesiac
Vývoj špeciálneho prepravného kontajnera s názvom Möbius Ark zaistí spoločnosť JALUX. Kontajner bude vybavený vnútorným členením a materiálmi odolnými voči extrémnym podmienkam na Mesiaci. Dopravu na jeho povrch zaistí firma ispace pomocou svojho pristávacieho modulu ULTRA.
Projekt vzniká v čase rozvoja japonského kozmického priemyslu, ku ktorému prispieva okrem iného znižovanie nákladov na štarty. Odborník na kozmický sektor Josuke Enomoto uviedol, že spoločnosti, ktoré sa predtým touto oblasťou nezaoberali, teraz hľadajú nové obchodné príležitosti prostredníctvom vlastných technológií. Zároveň však upozornil, že kozmické lety zostávajú pre bežných zákazníkov veľmi nákladné. Ďalšie rozšírenie týchto projektov podľa neho vyžaduje zvýšenie bezpečnosti a technologický pokrok, ktorý umožní ďalšie znižovanie nákladov.
Podobné snahy o vyslanie posolstva do vesmíru už ľudstvo v minulosti podniklo, vtedy však s cieľom osloviť mimozemské civilizácie. Napríklad takzvaná Zlatá doska Voyageru, ktorú nesú od roku 1977 sondy Voyager 1 a 2, bola vytvorená ako časová schránka určená prípadným inteligentným formám života mimo Zemi. Obsahuje zvuky, obrazy i posolstvá zo Zeme a má predstaviť rozmanitosť života a kultúry na našej planéte.
Na doske sa nachádzajú napríklad nahrávky pozdravov v desiatkach jazykov, zvuky prírody, ale aj ľudské prejavy ako smiech alebo kroky. Súčasťou bol aj výber hudby naprieč kultúrami a historickými obdobiami – od skladieb Johanna Sebastiana Bacha a Ludwiga van Beethovena až po tradičnú hudbu z rôznych častí sveta či jazz. Nechýbali ani obrazové informácie: schémy znázorňujúce človeka, DNA, Slnečnú sústavu alebo každodenný život na Zemi, doplnené o základné fyzikálne údaje, ktoré mali umožniť ich interpretáciu.