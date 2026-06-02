Šóošovej obrovský smútok: Zomrel jej blízky človek... Dozvedela sa to až po dvoch rokoch!

BRATISLAVA - Moderátorka Lenka Šóošová prežíva bolestivé chvíle. Až po takmer dvoch rokoch sa dozvedela o smrti svojho kamaráta, čo ju hlboko zasiahlo. Počas návštevy jeho hrobu sa s fanúšikmi podelila o emotívne slová, ktoré mnohým pripomenuli, aké náročné je vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka.
Lenka Šóošová prežíva momentálne mimoriadne smutné a emotívne obdobie. Slovenská moderátorka sa totiž až po dlhom čase dozvedela bolestivú správu o úmrtí svojho kamaráta. Informácia, ktorá sa k nej dostala s takmer dvojročným odstupom, ju hlboko zasiahla a zanechala v nej silné emócie. Uplynulý víkend sa rozhodla navštíviť jeho miesto posledného odpočinku, aby si na neho zaspomínala a vzdala mu tichú poctu.
Silný moment opísala aj svojim fanúšikom na sociálnej sieti. „Bola som na hrobe kamaráta, o ktorom som nevedela, že zomrel. Zistila som to takmer po dvoch rokoch…veľmi ma to zasiahlo. Keď som tam stála, začalo pršať… a vtedy som si pomyslela, že odchod je možno len dážď… Nezabudnem. Je mi to veľmi ľúto,“ napísala na Instagram zronená Šóošová.
Jej slová odrážajú smútok, bezmocnosť aj prekvapenie z toho, že sa o odchode blízkeho človeka dozvedela až po takom dlhom čase. Návšteva hrobu sa pre ňu stala chvíľou tichej spomienky, počas ktorej si uvedomila, aká krehká a nepredvídateľná dokáže byť ľudská existencia. Smrť je pre človeka naozaj veľmi ťažká životná skúsenosť, najmä ak ide o niekoho, kto v jeho živote zohrával dôležitú úlohu.
Strata blízkej osoby často prináša pocity smútku, prázdnoty a množstvo spomienok, ktoré sa vynárajú aj po dlhom čase. O to náročnejšie môže byť vyrovnať sa s odchodom človeka, ak sa o tejto skutočnosti dozvieme až s výrazným časovým odstupom. Aj preto nie je prekvapením, že Lenku Šóošovú táto správa zasiahla tak intenzívne a zanechala v nej hlbokú stopu.