Rodičia zúria! Otrasné jedlo v jedálňach škôl a škôlok: HNUS, čo dostávajú deti na tanieri... Našli švába aj kameň

BUDAPEŠŤ - V školských a predškolských zariadeniach v jednom z obvodov Budapešti sa podľa rodičov deje niečo, čo už presahuje hranicu bežnej sťažnosti na kvalitu jedla. Objavujú sa totiž zábery z tanierov, ktoré by skôr mohli patriť do hororovej kuchárky než do zariadení, kde sa stravujú stovky malých detí.
Ako opisuje maďarský portál Blikk, v jednom prípade sa z vareného zemiaka pri rezni vynoril mŕtvy šváb, v hruške podávanej ako dezert sedel živý ucholak a k omáčke sa namiesto mäsa objavil kameň, ktorý mohol dieťaťu zlomiť zub alebo spôsobiť zadusenie. Rodičia hovoria o „každodennej ignorácii“ a „hygienickom rozvrate“, ktorý podľa nich už priamo ohrozuje zdravie detí.
Rodičia žiadajú okamžité vypovedanie zmluvy
Občianske združenie Szülők és Nagyszülők a XXII. Kerületi Gyermekekért (Rodičia a starí rodičia za deti XXII. obvodu) spustilo petíciu za okamžité ukončenie zmluvy s firmou, ktorá zabezpečuje stravovanie v obvode. Žiadajú tiež nové, prísnejšie verejné obstarávanie.
Podľa rodičov nejde o ojedinelý incident, ale o systémové zlyhanie. Hmyz sa objavil v niekoľkých zariadeniach v ten istý deň, čo naznačuje, že problém nevznikol v jednotlivých výdajných kuchyniach, ale už na centrálnej kuchyni alebo pri kontrole a spracovaní surovín, kedy boli podľa nich vážne porušené hygienické predpisy.
Rodičia zbierajú fotografie, vypĺňajú dotazníky a dokumentujú každodenné problémy. Tvrdia, že deti často zostávajú hladné, pretože jedlo je nejedlé, bez mäsa, zle pripravené alebo obsahuje nebezpečné predmety. „Toto už nie je o kvalite. Toto je o bezpečnosti,“ hovoria.
Samospráva reaguje len veľmi všeobecne
Médiá oslovili miestnu samosprávu s otázkami o tom, či o problémoch vie, či ich nahlásila úradom a či plánuje vypovedať zmluvu s dodávateľom. Namiesto konkrétnych odpovedí prišlo len všeobecné vyhlásenie o „spolupráci s obyvateľmi“ a plánovanom „stretnutí so stravovacou firmou“.
Rodičia to považujú za výsmech. „Kým my sa bojíme, že dôjde k hromadnej otrave, oni organizujú stretnutia a diskusie. Toto nie je čas na PR, ale na konanie,“ odkazujú.
Ak nezačnú konať, rodičia sa obrátia na vyššie orgány
Občianska iniciatíva tvrdí, že pri petícii neskončia. Ak samospráva okamžite nezasiahne a nevypíše nové, prísne kontrolované verejné obstarávanie, obrátia sa na najvyššie kontrolné orgány, hygienu, národné úrady a médiá. „Nebudeme čakať, kým prvé dieťa skončí v nemocnici,“ dodávajú.