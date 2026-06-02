Najs*xi Slovenka po dvoch rozvodoch: Opäť sa zasnúbila... Svadba číslo 3!

BRATISLAVA - Lucia Javorčeková opäť prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Po stroskotanom manželstve s Kristiánom Grejtákom našla šťastie po boku pastora. Ich vzťah nabral vážny smer. Dvojica sa po viac ako roku a pol spoločného života zasnúbila!
Lucia Javorčeková prešla v uplynulých rokoch viacerými významnými životnými zmenami. Po náročnom období spojenom s prvým rozvodom sa zdalo, že opäť našla šťastie po boku Kristiána Grejtáka. Ich vzťah pôsobil harmonicky a plný lásky, pričom mnohí verili, že práve on je mužom jej života. Svoje city spečatili svadbou, ktorá sa uskutočnila v symbolický a pre mnohých magický dátum 11.11.2022.
Tento výnimočný deň oslávili v kruhu rodiny a najbližších priateľov. „Príbeh oslavy našej večnej lásky,“ napísali vtedy k ich spoločným záberom, ktoré zdieľali na sociálnych sieťach. Hoci ich manželstvo spočiatku vyzeralo ako rozprávkový príbeh so šťastným koncom, realita priniesla nečakaný zvrat. Slovo „večnosť“, ktoré kedysi sprevádzalo ich spoločné vyznania, sa z ich vzťahu postupne vytratilo.
Lucia a Kristián sa napokon rozišli. Informácie o ich rozchode sa začali šíriť začiatkom minulého roka, keď si fanúšikovia všimli niekoľko nenápadných, no výrečných signálov. Zo sociálnych sietí zmizli ich spoločné fotografie a pozornému oku neušlo ani to, že sa navzájom prestali sledovať na Instagrame. Práve tieto zmeny vyvolali špekulácie, ktoré sa neskôr potvrdili. Lucia však na nový začiatok nemusela čakať dlho. Po ukončení manželstva vstúpil do jej života nový muž, ktorý si ju získal svojou charizmou.
Jej srdce si získal potetovaný svalovec Jella JR Woracek, ktorý je známy nielen svojím imidžom, ale aj netradičným povolaním. Pracuje totiž ako pastor, čo mnohých prekvapilo vzhľadom na jeho vizáž. Ich vzťah sa postupne rozvíjal a po viac než roku a pol spoločného života sa dvojica rozhodla posunúť svoj príbeh na ďalšiu úroveň. S fanúšikmi sa podelili o radostnú novinku. Lucia oznámila, že prijala partnerovu žiadosť o ruku. „Povedala som áno,” napísala k romantickému záberu, ktorým svetu oznámila svoje zásnuby. A tak sa bude konať svadba číslo 3!