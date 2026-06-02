Cestovanie v čase existuje: TÁTO fotografia z roku 1917 to má dokazovať!

LONDÝN - Viac než storočná fotografia z Kanady opäť rozprúdila debatu o cestovaní v čase. Pozornosť púta muž, ktorý podľa mnohých vyzerá skôr ako človek z modernej doby než ako postava zo začiatku 20. storočia.
Môže jediná stará fotografia spochybniť naše chápanie času? Práve o tom sa už roky vedú diskusie na internete po tom, čo sa opäť dostal do pozornosti záber z roku 1917 zachytávajúci skupinu obyvateľov kanadskej provincie Britská Kolumbia.
Na prvý pohľad ide o obyčajnú historickú fotografiu. Muži, ženy a deti pózujú na svahu kopca, presne tak, ako bolo v tom období bežné, píše Daily Star.
Mnohí pozorovatelia si však všimli postavu, ktorá podľa nich pôsobí, akoby sa na snímku dostala z úplne iného obdobia.
Muž, ktorý vraj nepatrí do roku 1917
Záber sa objavil v knihe The Great Cape Scott Story, ktorú v roku 1974 vydal historik Lester Ray Peterson.
Práve jeden z mužov na fotografii vyvolal množstvo špekulácií. Na rozdiel od ostatných osôb totiž nenosí typické oblečenie svojej éry.
Internetoví používatelia ho prezývajú „surfer“ alebo „surfer dude“.
Dôvod je jednoduchý. Má na sebe voľné tričko, krátke nohavice a účes, ktorý mnohým pripomína skôr druhú polovicu 20. storočia než obdobie prvej svetovej vojny.
Niektorí dokonca tvrdia, že aj výrazy ľudí v jeho okolí pôsobia zvláštne.
Podľa fanúšikov teórie o cestovaní v čase muž stojaci vedľa neho vyzerá prekvapene, zatiaľ čo žena na druhej strane akoby na neznámeho návštevníka ukazovala.
Záhada, ktorá žije už desaťročia
K novému záujmu o fotografiu prispel aj youtuber Jamie D. Grant, ktorý sa snímke venoval vo videu s názvom Time Travel Proof Found. Truth or Illusion?
„Pozrite sa na skupinu ľudí, ich oblečenie, klobúky a spôsob, akým pózujú. Potom sa pozrite na tohto muža. Nemá pokrývku hlavy, jeho vlasy vyzerajú inak a má na sebe krátke nohavice. Muž vedľa neho sa naňho pozerá s nedôverou,“ uviedol.
Následne položil otázku, ktorá podnietila ďalšie diskusie: „Máme pred sebou dôkaz, že niekto skutočne cestoval časom?“
Pod videom sa okamžite objavili stovky reakcií.
Jeden z používateľov tvrdil, že fotografiu poznal už ako dieťa. „Keď som bol malý, listoval som túto knihu a práve tento záber ma zaujal. Jeho oblečenie mi pripadalo akési modernejšie. Dodnes mi pri pohľade naň naskakuje husia koža,“ napísal.
Ďalší komentujúci uviedol, že muž vyzerá, akoby ho fotograf zachytil úplne nepripraveného.
Vysvetlenie môže byť oveľa jednoduchšie
Nie všetci však veria fantastickým teóriám. Skeptici upozorňujú, že tričká ani krátke nohavice neboli v tom období ničím neznámym.
Na portáli Goodreads sa objavil odkaz na historické zdroje, podľa ktorých používali podobné tričká už americkí námorníci okolo roku 1913.
Samotný výraz „T-shirt“ sa síce do slovníkov dostal až v 20. rokoch minulého storočia, no podobné oblečenie existovalo už skôr.
Niektorí používatelia tiež upozornili, že krátke nohavice majú na fotografii oblečené aj ďalší muži.
„Ak by niekto cestoval v čase, asi by si na návštevu minulosti nevybral práve tričko a šortky,“ poznamenal jeden z diskutujúcich s dávkou humoru.
Čo na to hovoria vedci?
Hoci podobné fotografie pravidelne vyvolávajú senzácie, odborníci zostávajú opatrní.
Fyzici sa zhodujú, že podľa súčasných vedeckých poznatkov neexistuje dôkaz o tom, že by sa niekto dokázal vrátiť do minulosti.
Profesor William Hiscock z Montana State University vysvetlil, že teória relativity umožňuje určité formy cestovania do budúcnosti prostredníctvom časovej dilatácie.
Úplne iná situácia však nastáva pri návrate do minulosti.
„Existujú matematické riešenia Einsteinových rovníc, ktoré takúto možnosť pripúšťajú. Otázkou však zostáva, či ide o situácie, ktoré môžu nastať v reálnom vesmíre, alebo len o teoretické modely nezlučiteľné so známymi fyzikálnymi zákonmi,“ uviedol.
Profesor zároveň zdôraznil, že doteraz neexistuje žiadny vedecký experiment ani astronomické pozorovanie, ktoré by potvrdzovali existenciu cestovania do minulosti.
Fotografia z roku 1917 tak zostáva skôr internetovou záhadou než dôkazom o návštevníkovi z budúcnosti.