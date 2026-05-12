Pátranie po nezvestných: Pri brehoch Malajzie sa potopila loď s migrantmi, 14 osôb stále nenašli

KUALA LUMPUR - Malajzijské námorné úrady spustili pátraciu a záchrannú akciu s cieľom nájsť 14 ľudí, ktorí sú nezvestní od pondelkového potopenia lode pri západnom pobreží krajiny. Na palube sa podľa všetkého nachádzali nelegálni indonézski migranti, informuje o tom agentúra Reuters.
Rybár v pondelok skoro ráno úradom nahlásil, že videl osoby vo vodách pri ostrove Pangkor, ozrejmil vo vyhlásení predstaviteľ námornej správy štátu Perak. Miestna rybárska loď zachránila 23 Indonézanov, ktorých prepravili na mólo a námorná polícia ich zaevidovala.
Počiatočné vyšetrovanie ukazuje, že na potopenej lodi sa nachádzalo 37 ľudí. Vyplávala z indonézskeho mesta Kisaran 9. mája a cestujúci smerovali niekoľko dní do viacerých destinácií v Malajzii vrátane metropoly Kuala Lumpur. „V tejto chvíli... je ešte potrebné identifikovať zostávajúce osoby, pričom záchranné operácie pokračujú,“ ozrejmil predstaviteľ námornej správy Peraku.
K nehodám na vodných trasách medzi Indonéziou a Malajziou dochádza často, zvyčajne pre preťaženie lodí s pracovníkmi malajzijských plantáží a tovární. Podľa odhadov migračných aktivistov sa na túto nebezpečnú cestu vydáva každý rok 100.000 až 200.000 Indonézanov, ktorých často najímajú gangy obchodujúce s ľuďmi a ktorí sa po príchode stávajú obeťami vykorisťovania.