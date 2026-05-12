Utorok12. máj 2026, meniny má Pankrác, zajtra Servác

Pátranie po nezvestných: Pri brehoch Malajzie sa potopila loď s migrantmi, 14 osôb stále nenašli

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/mynewshub)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KUALA LUMPUR - Malajzijské námorné úrady spustili pátraciu a záchrannú akciu s cieľom nájsť 14 ľudí, ktorí sú nezvestní od pondelkového potopenia lode pri západnom pobreží krajiny. Na palube sa podľa všetkého nachádzali nelegálni indonézski migranti, informuje o tom agentúra Reuters.

Rybár v pondelok skoro ráno úradom nahlásil, že videl osoby vo vodách pri ostrove Pangkor, ozrejmil vo vyhlásení predstaviteľ námornej správy štátu Perak. Miestna rybárska loď zachránila 23 Indonézanov, ktorých prepravili na mólo a námorná polícia ich zaevidovala.

Počiatočné vyšetrovanie ukazuje, že na potopenej lodi sa nachádzalo 37 ľudí. Vyplávala z indonézskeho mesta Kisaran 9. mája a cestujúci smerovali niekoľko dní do viacerých destinácií v Malajzii vrátane metropoly Kuala Lumpur. „V tejto chvíli... je ešte potrebné identifikovať zostávajúce osoby, pričom záchranné operácie pokračujú,“ ozrejmil predstaviteľ námornej správy Peraku.

K nehodám na vodných trasách medzi Indonéziou a Malajziou dochádza často, zvyčajne pre preťaženie lodí s pracovníkmi malajzijských plantáží a tovární. Podľa odhadov migračných aktivistov sa na túto nebezpečnú cestu vydáva každý rok 100.000 až 200.000 Indonézanov, ktorých často najímajú gangy obchodujúce s ľuďmi a ktorí sa po príchode stávajú obeťami vykorisťovania.

Viac o téme: NehodaLoďPátranieMalajzia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dedinu zasiahla APOKALYPSA! Plamene
Dedinu zasiahla APOKALYPSA! Plamene pohltili tisíc domov, VIDEO z ohnivého PEKLA
Zahraničné
Svet má na krku
Svet má na krku nový problém: Námorná blokáda ďalšej dôležitej trasy! Odborník varuje, bude to HORŠIE ako Hormuz
Zahraničné
Pád súkromného vrtuľníka na
Tragický pád súkromného vrtuľníka v Indonézii: Zomrelo osem ľudí
Zahraničné
Obrovská tragédia! Na mori
Obrovská tragédia! Na mori sa potopila loď: 250 ľudí je nezvestných vrátane detí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

T. Smetánka pred dvojzápasom so Severným Macedónskom
T. Smetánka pred dvojzápasom so Severným Macedónskom
Hádzaná
M. Jurkovič: Severné Macedónsko je jeden z hrateľnejších tímov
M. Jurkovič: Severné Macedónsko je jeden z hrateľnejších tímov
Hádzaná
Finále Let's Dance 2026: Kto si čo obliekol a v čom zažiarili dámy na červenom koberci?
Finále Let's Dance 2026: Kto si čo obliekol a v čom zažiarili dámy na červenom koberci?
Feminity TV

Domáce správy

Zdroj: KolagenDrink
Začala neskoro, no dnes beháva maratóny: Čo stojí za úspechom známej Slovenky?
plnielanu.sk
Pol miliardy eur ročne:
Pol miliardy eur ročne: Poplatky u lekárov ženú pacientov do zúfalstva: ŠOKUJÚCE podnety Slovákov
Domáce
FOTO Mamičky, POZOR: Podvodníci si
Mamičky, POZOR: Podvodníci si brúsia zuby špeciálne na vás, inzeráty od neexistujúcich osôb a strata peňazí!
Domáce
Ranné dopravné kolóny v Bratislave: Na týchto úsekoch si vodiči dnes výrazne počkajú
Ranné dopravné kolóny v Bratislave: Na týchto úsekoch si vodiči dnes výrazne počkajú
Bratislava

Zahraničné

Pracovník civilnej ochrany stojí
Prímerie v troskách? Izraelské útoky v Libanone zabili šesť ľudí, hlásia ďalších zranených
Zahraničné
Pátranie po nezvestných: Pri
Pátranie po nezvestných: Pri brehoch Malajzie sa potopila loď s migrantmi, 14 osôb stále nenašli
Zahraničné
Zmena kurzu Berlína: Nemecko
Zmena kurzu Berlína: Nemecko buduje na Ukrajine výcvikové centrá a mení sa na strategického partnera
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Netanjahu ostro útočí na EÚ: Sankcie voči osadníkom sú podľa neho prejavom morálneho úpadku
Zahraničné

Prominenti

Bonnie Tyler
Strach o legendárnu speváčku: Mala zástavu srdca... Museli ju oživovať!
Zahraniční prominenti
Slnko v sieti. Ráchel
Ráchel Šoltésová prehovorila o temných chvíľach materstva: Prídu momenty, keď už nechceš byť…
Domáci prominenti
AI módna polícia z
AI módna polícia z Let's Dance: Grécka Bohyňa, Ďurianová ako hviezda večera a... Ony si pomýlili akciu?
Domáci prominenti
Jason Biggs
Panic z Prcičiek po 26 rokoch: Vôbec sa nezmenil, ale... Šťastne ženatý je s touto kočkou!
Osobnosti

Zaujímavosti

Sezóna kliešťov je v
Sezóna kliešťov je v plnom prúde: Sú aj na sídliskách! Čo NEROBIŤ, keď ho dostanete
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Vlasy vám padajú viac než zvyčajne? Žena zmenila jednu vec a výsledok ju šokoval
Zaujímavosti
FOTO Luxusný módny gigant sa
Luxusný módny gigant sa súdil s malým podnikom: Nečakaný verdikt, TOTO len tak nepredýcha!
Zaujímavosti
Robíte túto chybu pri
Robíte túto chybu pri uterákoch aj vy? Odborníci určujú, ako často ich treba prať. A či to vôbec stačí…
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: KolagenDrink
Začala neskoro, no dnes beháva maratóny: Čo stojí za úspechom známej Slovenky?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
plnielanu.sk
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce

Ekonomika

Čaká nás opäť chaos a pracovný sviatok? V hre je ďalšia zásadná zmena!
Čaká nás opäť chaos a pracovný sviatok? V hre je ďalšia zásadná zmena!
Čo sa naozaj deje s R4 na východe? Minister Ráž avizuje už čoskoro zásadný posun pri Prešove! (foto)
Čo sa naozaj deje s R4 na východe? Minister Ráž avizuje už čoskoro zásadný posun pri Prešove! (foto)
Čakajú nás ďalšie zmeny v kalendári? Dankovci navrhujú zaviesť Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky!
Čakajú nás ďalšie zmeny v kalendári? Dankovci navrhujú zaviesť Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky!
Milovníci kávy, pozor: Vývoj na trhu môže znížiť ceny. Kedy sa ich dočkáme v obchodoch?
Milovníci kávy, pozor: Vývoj na trhu môže znížiť ceny. Kedy sa ich dočkáme v obchodoch?

Šport

Dobré správy pred hokejovým šampionátom: Slovensko posilnia traja hráči zo zámoria
Dobré správy pred hokejovým šampionátom: Slovensko posilnia traja hráči zo zámoria
Slováci
Prekvapivé odhalenie tribúny Sever o incidentoch v pražskom derby: Tiež sme boli v šoku
Prekvapivé odhalenie tribúny Sever o incidentoch v pražskom derby: Tiež sme boli v šoku
Chance liga
Rozhodujúci zápas Montrealu museli odložiť, podozrenie na veľmi nebezpečnú nákazu
Rozhodujúci zápas Montrealu museli odložiť, podozrenie na veľmi nebezpečnú nákazu
Ženský hokej
Horúca aktualita: Slovenskú reprezentáciu má viesť podľa mediálnych informácií známa tvár!
Horúca aktualita: Slovenskú reprezentáciu má viesť podľa mediálnych informácií známa tvár!
Reprezentácia

Auto-moto

Opel pripravuje nové SUV. Bude lacnejšie vďaka génom z Číny
Opel pripravuje nové SUV. Bude lacnejšie vďaka génom z Číny
Zaujímavosti
Dnes uzavreli cestu III. triedy v okrese Poprad. Dôvodom je obnova povrchu vozovky
Dnes uzavreli cestu III. triedy v okrese Poprad. Dôvodom je obnova povrchu vozovky
Doprava
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
Klasické testy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Letná brigáda: Viac než len rýchly zárobok – váš prvý krok k úspešnej kariére
Letná brigáda: Viac než len rýchly zárobok – váš prvý krok k úspešnej kariére
Rady, tipy a triky
Zabudnite na tabuľky. HR Fest je o tom, ako robiť ľudské zdroje naozaj ľudsky
Zabudnite na tabuľky. HR Fest je o tom, ako robiť ľudské zdroje naozaj ľudsky
Ľudské zdroje
Hviezda roka 2026 vstupuje do finále, odborná porota zasadla
Hviezda roka 2026 vstupuje do finále, odborná porota zasadla
Mediálne spolupráce
Zmeňte svoju kanceláriu na oázu pokoja: Tieto kvetiny zvýšia vašu kreativitu aj výkon
Zmeňte svoju kanceláriu na oázu pokoja: Tieto kvetiny zvýšia vašu kreativitu aj výkon
Prostredie práce

Varenie a recepty

Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Ako skladovať zeleninu v chladničke, aby vydržala dlhšie čerstvá?
Ako skladovať zeleninu v chladničke, aby vydržala dlhšie čerstvá?
Rady a tipy
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Rady a tipy

Technológie

Fajčiari po stimulácii mozgu siahali po cigarete menej. Vedci ukázali, čo sa dialo v ich hlave
Fajčiari po stimulácii mozgu siahali po cigarete menej. Vedci ukázali, čo sa dialo v ich hlave
Správy
Trump aj Netanjahu naznačili pozemnú operáciu v Iráne. Teherán o uráne: „Budete si ho musieť vziať sami“
Trump aj Netanjahu naznačili pozemnú operáciu v Iráne. Teherán o uráne: „Budete si ho musieť vziať sami“
Moderná vojna a konflikty
Papagáje nehovoria len tak do vetra. Nová štúdia ukazuje, že ľudskú reč možno len slepo neopakujú
Papagáje nehovoria len tak do vetra. Nová štúdia ukazuje, že ľudskú reč možno len slepo neopakujú
Veda a výskum
Saab ukázal novú protitankovú muníciu HEAT 758. Legendárny Carl-Gustaf má po novom preraziť aj tanky s reaktívnym pancierom
Saab ukázal novú protitankovú muníciu HEAT 758. Legendárny Carl-Gustaf má po novom preraziť aj tanky s reaktívnym pancierom
Armádne technológie

Bývanie

Takto saďte paradajky, papriky a uhorky, aby sa im darilo. Ktoré rastliny sa k nim hodia a ktoré k nim určite nedávať?
Takto saďte paradajky, papriky a uhorky, aby sa im darilo. Ktoré rastliny sa k nim hodia a ktoré k nim určite nedávať?
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok

Pre kutilov

Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Okrasná záhrada
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Údržba a opravy
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Zelenina a ovocie
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Smrť v Sľube, návrat do Dunaja: Ráchel Šoltésová opäť žiari v dobovom seriáli, podarilo sa jej skĺbiť materstvo aj herectvo
Slovenské celebrity
Smrť v Sľube, návrat do Dunaja: Ráchel Šoltésová opäť žiari v dobovom seriáli, podarilo sa jej skĺbiť materstvo aj herectvo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pol miliardy eur ročne:
Domáce
Pol miliardy eur ročne: Poplatky u lekárov ženú pacientov do zúfalstva: ŠOKUJÚCE podnety Slovákov
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Koniec pokoja zbraní? Na Kyjev mierili ruské drony: Zelenskyj neverí v skorý mier
Mamičky, POZOR: Podvodníci si
Domáce
Mamičky, POZOR: Podvodníci si brúsia zuby špeciálne na vás, inzeráty od neexistujúcich osôb a strata peňazí!
Opité ruské páry si
Zahraničné
Škandál v známej dovolenkovej destinácii: VIDEO Nahí a opití Rusi sexovali v mori

Ďalšie zo Zoznamu