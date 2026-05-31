Budovou otriasol mohutný výbuch! Hlásia najmenej 45 obetí a 70 zranených

NEIPYIJTO - Pri výbuchu v budove na severovýchode Mjanmarska (Barmy) zomrelo najmenej 45 ľudí a ďalších približne 70 bolo zranených. Uviedla to agentúra AP s odvolaním sa na záchranárov a médiá. V budove boli zrejme uskladnené výbušniny, dodala agentúra. K incidentu došlo asi tri kilometre od hraníc s Čínou na území, ktoré je pod kontrolou Ta'angskej národnooslobodzovacej armády.
Záchranár, ktorý zasahoval na mieste výbuchu, oznámil AP, že do dnešného večera bolo nájdených 46 tiel, ktoré boli odvezené ku kremácii. Bolo medzi nimi šesť detí. Podľa tohto záchranára, ktorý z bezpečnostných dôvodov hovoril pod podmienkou anonymity, bolo 74 ranených prevezených do okresnej nemocnice. Záchranárske práce pokračujú.
Ďalší záchranár, ktorý rovnako hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že pri výbuchu zahynuli asi štyri desiatky ľudí a bolo poškodených viac ako sto domov v okolí miesta výbuchu. Mjanmarské médiá podľa AP uvádzajú počet mŕtvych medzi 50 až 55. Na fotografiách a videách z miesta je vidieť dym, poničené budovy a trosky rozmetané explóziou.
Ta'angská národne oslobodzujúca armáda je etnická ozbrojená skupina bojujúca proti centrálnej vláde, dodala AP.