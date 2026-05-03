Tragédia na mori: Pri pokuse dostať sa do Británie zomreli dve mladé migrantky

PARÍŽ - Dve mladé ženy, pravdepodobne sudánskeho pôvodu, zahynuli v nedeľu pri pokuse dostať sa na malej lodi zo severného Francúzska do Spojeného kráľovstva. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie úrady.
Na palube lode, ktorou cestovali aj dve nebohé ženy, sa nachádzalo celkovo 82 osôb, potvrdil pre novinárov Christophe Marx z francúzskeho departementu Pas-de-Calais. Loď vyplávala na more v noci na nedeľu, ale „motor nenaštartoval“ a loď sa začala unášať prúdom, vysvetlil Marx.
Záchrana a náraz na plytčinu
Sedemnásť ľudí bolo zachránených na mori a odvezených do prístavného mesta Boulogne-sur-Mer. Loď so zvyšnými 65 ľuďmi na palube nakoniec narazila na plytčinu na pláži neďaleko obce Neufchâtel-Hardelot, asi 12 kilometrov južne od Boulogne-sur-Mer, uviedol Marx.
Dodal, že obete našli úrady „mŕtve vo vnútri lode“. Ženy boli vo veku okolo 20 rokov. Štátnu príslušnosť obetí podľa jeho slov potvrdí vyšetrovanie. Trinásť ľudí so stredne ťažkými zraneniami a ďalší traja s vážnymi zraneniami boli prevezení do nemocnice. „Zdravotníci ich ošetrujú a pohraničná polícia ich bude vypočúvať, aby sa zistilo, kto je zodpovedný za tento prechod,“ vyhlásil Marx.
Opakované tragédie
AFP zdôrazňuje, že ide už tretiu takúto tragédiu v priebehu približne posledného mesiaca. Prvého apríla zahynuli pri pobreží mesta Gravelines v severnom Francúzsku dvaja migranti. O osem dní neskôr zomreli ďalší dvaja muži a dve ženy.
Spojené kráľovstvo a Francúzsko minulý mesiac podpísali novú trojročnú dohodu o bezpečnostných operáciách zameraných na zastavenie nelegálneho prekračovania hraníc. Zatiaľ čo Paríž zvýši počet policajtov a hliadkujúcich na pobreží, Londýn zvýši svoj príspevok na pokrytie nákladov, pripomína AFP. Podľa francúzskych úradov sa počet osôb prichádzajúcich do Británie v tomto roku doteraz v porovnaní s vlaňajškom drasticky znížil.